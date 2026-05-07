Suzana Mančić večeras se pojavila u jednom luksuznom hotelu u Beogradu na promociji albuma "Na ovaj dan" pevača Nenada Jovanovića. Raspoložena i tip-top sređena stala je pred novinare i govorila o raznim temama.

Suzana je u svojoj karijeri imala i trenutke kada je bila pevačica, a sada je otkrila da li bi se ikad vratila pevanju

- Zapevala bih ponovo zbog Željka Samardžića, Harisa Džinovića. Haris nema puno dueta, i sumnjam da bi hteo sa mnom jedan... (smeh) Volela bih sa njim da zapevam! Da mu predložim... Nekad u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato" sam prvo imitirala njega, čast mi je bila - istakla je, a onda je otkrila koliko vremena provodi u svojoj vikendici kao i da li joj zet pomaže

- U vikendicu odlazim povremeno, da izbegnem velike radove, da dušu odmorim. Imam vodu, a nema struju! Razmišljam da napravim put asfaltni, sada ga nema, tu u Velikoj Moštanici. Možda bih nekad i prespavala tamo, ali blizu je Beograd. Moštanica je dragocena. Da li mi zet pomaže oko vikendice? (smeh) On je solidan jedan zet, divan jedan čovek, ali oko vikendice... Pita me da li treba nešto da se kosi, ali ja želim samo da tamo uživamo - rekla je Suzana.

Suzana o društvenim mrežama

Suzana ističe da nije preterano vična koršćenju društvenih mreža.

- Ćerke mi govore da ne koristim toliko filtera na mrežama. Ne volim previše da delim tako javno, imam Instagram, Viber, Whatsapp, dosta od mene! Nemam TikTok, mreže su dobre za nas javne ličnosti zbog reklamiranja - istakla je ona Suzana, čija ćerka Teodora je u septembru stala na "ludi kamen".

Suzana Mančić izjava