Pevačica Ana Bekuta pojavila se večeras na promociji albumaNenada Jovanovića Blizanaca, gde je govorila o njemu i njegovom bratu Peđa Jovanović. Dobro raspoložena i nasmejana, Ana je pred predstavnicima medija otkrila koliko je vezana za braću Jovanović, ističući da su oni godinama bliski njenoj porodici, budući da su išli u školu sa njenim sinom.

Foto: Marko Karović

Bekuta se u iskrenom razgovoru osvrnula na aktuelne trendove, priznavši da joj moderna muzika nije bliska srcu, ali je posebno zaintrigirala prisutne komentarom o Dari Bubamari i famoznoj glasovnoj poruci.

"Oni su školski drugovi sa mojim sinom, nisam ja jedina iz Pribojske banje. Ja sam njih najpre viđala u Nemačkoj, i tamo sam zapravo saznala da se bave muzikom, pa su došli u Beograd i evo lepe tragove ostavljaju u muzici. Ne mislim ništa o novoj muzici, ja volim staru dobru narodnu muziku, koja živi - rekla je Ana Bekuta, pa otkrila kako bira pesmu za sebe:

"Jedan unutrašnjih glas koji mi govori da li je to za mene i da li će mi ljudi poverovati, muzika mi je vrlo važna, takođe i tekst i aranžman" - rekla je pevačica, pa otkrila da li je sa Darom Bubamarom, komentarisala njegu glasovnu poruku:

"Ja ne volim da pitam te stvari, nismo pričale o tome. Nisam toliko znatiželjna, svi mi imamo svojih problema, istinitih i neistinitih stvari. Ja znam kako je kad se pojave neke loše stvari, iskusila sam to. Mislite da plačem u svoja četiri zida - ne. Ne može ništa da me poremeti kad pročitam nešto o sebi, narod nije glup, naš narod je jako pametan. Mene su nagovorili da napravim mreže, a i ovaj Instagram ću da ugasim, uhvatila sam sebe da skrolujem neke bezveze stvari" - rekla je pevačica.

Sina Igora rodila sa 17 godina

Ana Bekuta na snimanju Zvezda Granda Foto: ATAIMAGES

Ana Bekuta rodila je sina Igora kada je imala samo 17 godina u dom za nezbrinutu decu, a ta priča i posle mnogo vremena i dalje intrigira javnost.

Naime, Bekuta je u više navrata pričala o tome zbog čega se odlučila na ovaj korak, a onda se pojavila fotografija na kojoj su pozirali zajedno.

Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici - objasnila je svojevremeno pevačica.