Javnost već danima ne prestaje da komentariše glasovnu poruku Dare Bubamare, u kojoj je, verujući osobi od poverenja, govorila o svojoj intimi, a koja je kasnije dospela u medije.

Mnoge njene kolege stale su uz pevačicu i javno osudile potez osobe koja je poruku prosledila dalje, a među onima koji su joj pružili podršku našla se i njena prijateljica i koleginica Goga Sekulić.

Goga se pojavila na promociji novog albuma Nenada Jovanovića Blizanca, gde je, između ostalog, otkrila i svoje mišljenje o Darinom skandalu.

Sekulićeva je osudila postupak te osobe, ali takođe otkrila i da zna o kome je reč.

"Na kraju je ispalo kao dobro zezanje. Mišljenja su podeljenja, meni to nista nije vau. Zameram toj osobi koja je pustila snimak", rekla je pevačica

Novom pesmom rasplakala region

Podsetimo, Goga Sekulić dirnula je region novom baladom koju je posvetila svojoj pokojnoj majci Nadi Sekulić, koja je iznenada preminula u februaru ove godine. Emotivna pesma, prožeta tugom, sećanjem i neizmernom ljubavlju, već na prvo slušanje izazvala je lavinu reakcija publike, a mnogi su priznali da nisu mogli da zadrže suze.

Goga je teško podnela najveći životni gubitak. Sa majkom je bila izuzetno vezana, a nakon njene smrti povukla se iz javnosti i više od mesec dana nije nastupala. Oni bliski pevačici kažu da joj je upravo muzika bila jedini način da bol pretoči u nešto što će zauvek ostati kao uspomena na ženu koja joj je bila oslonac kroz ceo život.