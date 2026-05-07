Milica Todorović pre tri meseca postala je majka dečaka Bogdana, a ubrzo nakon porođaja našla se u centru pažnje zbog navoda da je otac njenog deteta navodno već godinama u braku.

Pevačica se tim povodom i dalje nije javno oglašavala, dok se sada sve glasnije priča da, posle duže pauze, planira povratak na muzičku scenu.

Sad je o tome govorio njen blizak prijatelj i kolega Dejan Matić koji nije krio sreću zbog Miličinog povratka.

- Čuo sam se sa Milicom možda jednom posle porođaja, ali posle toga ne. Vidim da se polako vraća na scenu. Trebalo je da zajedno gostujemo u jednoj emisiji, ali Milica je to odložila iz privatnih razloga. Drago mi je da se vraća i sceni i nastupima. Pozvaću je ovih dana da budemo zajedno u dobroj energiji - rekao nam je Dejan.

Podržao Milicu

Podsetimo, Milicu Todorović podržale su mnogobrojne kolege, pa tako i među njima je i Dejan Matić.

- Milica je moj veliki brat i sestra i sve na svetu, ja je podržavam u svakom smislu te reči. Desilo joj se ono što je najviše želela, ostavarila se kao majka, rodio se dečak i zaista ne bih da joj kvarim to zadovosljstvo i sreću.