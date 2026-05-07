Slušaj vest

Tokom emisije „Pitanja gledalaca“ u „Eliti“ nastao je pravi haos kada je Asmin Durdžić iznenadio javnost pokušajem da se ogradi od odnosa sa Stanijom Dobrojević, tvrdeći da njihova veza „zapravo nije ni postojala“. Međutim, ubrzo je usledio preokret kada je starleta odlučila da iznese svoju stranu priče i otkrije detalje koji su šokirali gledaoce.

Foto: Printscreen

Sve je počelo nakon što je voditeljka postavila provokativno pitanje Asminu, u kojem je traženo objašnjenje zašto Staniji nije govorio o Aneli Ahmić i zbog čega nije prekinuo odnos ranije, s obzirom na to da navodno duže vreme nije bilo intimnosti između njih.

- Ja se nisam ni osećao da sam u vezi. Bilo mi je bitnije njeno zdravlje nego s**s i što je zbog mene doživela medijski linč - pravdao se Asmin.

Međutim, Stanija nije mogla da prećuti ove reči, pa ga je momentalno demantovala i pred milionskim auditorijumom u "Eliti" raskrinkala njegove namere. Ona je istakla da je Durdžić izmišljao, prećutkivao svoj "porodični mali život" i pravdao se da mu se "omaklo".

Foto: Printscreen

- Ja sam njemu rekla da je slobodan kad sam odlučila da ne budemo intimni. Ja sam njemu bila boginja, ikona i nešto najčistije. Kad sam htela da ga ostavim, on je govorio da bi umro bez mene - grmela je Stanija, ali Asmin nije odustajao, ponavljajući pred svima da to za njega "nije bila nikakva veza".

Da stvar bude još intrigantnija, Stanija je rešila da obelodani i njegovu opsesiju brakom, kao i priče o "rentiranju".

- Stalno me je pitao kad ćemo da se venčamo! Te njegove fore, nema veze. Kao što me on rentirao, pozivam na stotine da me rentiraju i da plaćaju ime Stanija Dobrojević - odbrusila je za kraj u svom prepoznatljivom stilu.

Stanija siktala na Asmina na Đurđevdan: "Pun si demona"

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Juče je, podsetimo, došlo do žestokog verbalnog okršaja između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića. Uvrede koje su razmenili uživo u programu šokirale su sve prisutne, a pale su i teške reči na račun porodice, slave i tradicije.

Asmin nije štedeo reči i uputio je najgnusnije optužbe na račun Dobrojevićeve. "Ova Stanija je najgora od svih! Kakvu slavu slave njeni? To je žena koja govori da otac podvodi ćerku, ona mrzi očeve, ja to tvrdim", vikao je Asmin, a zatim je usledila i jeziva opaska: "To je jedna dro***ina, sram da te bude! Njena porodica, ako to podržava, treba sram da ih bude".

Poznata starleta mu, naravno, nije ostala dužna u "Eliti", već mu je žestoko uzvratila, vidno pogođena što je napadnuta upravo na dan njene krsne slave.

"Duša prodana, puna demona, to si ti! Kvazimodo jedan", siktala je Stanija za Đurđevdan i dodala: "Tebi ni hodže ne mogu da pomognu! Je l' moguće da on dolazi u emisiju, kad je moja slava, i izgovara sve one monstruozne stvari".