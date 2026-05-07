Godinama su kružile spekulacije da su Lepa Brena i Vesna Zmijanac u sukobu i da njihovo navodno rivalstvo traje već decenijama, iako se nijedna od njih tim povodom nikada nije javno oglasila.

Foto: Damir Dervišagić

Dok je Lepa Brena u više navrata imala reči hvale za Vesnu, Zmijanac se u javnosti nije uvek uzdržavala, pa su njene izjave bile znatno rezervisanije.

- Ne znam da li je Brena nešto radila na sebi ili nije, samo kažem da u ovim godinama takav izgled nije moguće postići na prirodan način. Moja ćerka Nikolija je rođena kao Lepa Brena, stipsa je kao Brena, neodlučna je kao Brena, ma, iste su. Neće da kupi skupu haljinu, ja joj kažem: "Breno, kupi, jer sam ja uvek bila galantna" - rekla je Vesna i zamerila koleginici što joj nije čestitala rođenje unuke, pa je prijateljima rekla da za nju više neće da čuje.

Vremenom su se strasti između dve zvezde smirile, te je tako u podkastu kod Bokija 13 Vesna Zmijanac objasnila da rivalstvo između nje i Brene ne postoji.

- Ceo život sam pevala pre svih. Brena je imala šest-sedam članova u orkestru iza sebe, svoj šou program. Imala sam samo mikrofon i orkestar i to je to, stani i pevaj. Iako sam volela ponekad da imam performans, to se nije dogodil, podignem ja ruke, one imaju silnu energiju, ali lepo je nekad gledati podršku kakvu je imala Brena u Slatkom grehu. Pevala je i Brena, samo što kažem, ona je imala podršku celog orkestra, svi su pevali, mnogo je to lakše nego meni samoj, nisam imala dugo bekvokal. Odlično su to radili - bila je iskrena folkerka.

Ne druži se sa ljudima sa estrade

Podsetimo, Brena je jednom prilikom otkrila da se ne druži sa kolegama.

- Nastojim da se ne družim sa ljudima sa estrade. Mi u suštini ne možemo biti prijatelji. Ja znam da mogu da budem prijatelj sa svakim, jer znam da nemam konkurenciju u Jugoslaviji. Kada dođe, d‌evojka koja je sa 14-15 godina počela da peva po magistrali ili po birtijama i rupama, koja se lepo našminka, stekne neko ime na osnovu „kuku, lele, majko, oteo mi neko muža“, kada rasproda poslednje adute svog života i kada na takav način stekne imidž, za mene je to van pameti - rekla je svojevremeno Brena.

- Ja bih baš volela na pet minuta da budem Vesna Zmijanac pa da malo odmorim mozak, jer u tim godinama dozvoliti sebi da se toliko nalupetaš gluposti u ime svoje slave, za mene je nezamislivo - rekla je ona tada.