Mnoge poznate ličnosti bore se za potomstvo, a o svojim borbama otvoreno pričaju u javnosti.

Igor Lazić Nigor dotakao se ove teme i otkrio zašto se on i njegova supruga Suzana nisu ostvarili kao roditelji.

"Nemoguće je"

- Nisam se ostvario kao roditelj i neću. Sticajem okolnosti, zbog toga što mi se dešavalo, i meni i mojoj supruzi. Kasno je sad - rekao je on, a na pitanje o mogućnosti vantelesne oplodnje Nigor je dodao:

- Ne može ni to. Nemoguće je, jedino da Bog pošalje Bogorodicu.

Usvajanje

Lazić je govorio i o usvajanju koje je takođe bilo jedno od opcija.

- Procedura usvajanja deteta... Razmišljali smo o tome, ali je mnogo komplikovano. To je kao da letim na Mars...Tu trebaju neki uslovi da se ispune koje mi trenutno ne možemo da ispunimo. Razmišljati sada o tome je komplikovano - govorio je u emisiji "Korak ispred".

Nigor je potom progovorio i o zdravstvenim problemima i tumoru koji mu je dijagnostikovan.

- Imao sam neke simptome, a otkrio sam slučajno, na snimku zuba se videla senka na glavi. Onda sam preventivno otišao da vidim šta je to i otkrilo se da imam tumor. Srećom, sada sam okej. Sve sam to preživeo i sada sam sasvim okej sa zdravljem. Devet godina sam imao terapije. Oslonac mi je bila porodica i vera - izjavio je Nigor.

Ljubav kao prvog dana

Igor i Suzana su se venčali 2015. godine na Crnogorskom primorju na intimnoj ceremoniji i od tada su jedno drugom velika podrška. Iako imaju veoma skladan brak Igor i Suzana se u javnosti retko kad pojavljuju zajedno.

Ipak, društvene mreže su omogućile da vidimo kako ona izgleda, a sudeći prema njima žar i ljubav koja vlada među njima jaka je kao prvog dana.