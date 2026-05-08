Vladimir Tomović poznat kao čovek bez dlake na jeziku i surove iskrenosti, govorio je o svom životu, greškama ali i lošim osobinama.

Otvoreno je priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

Mane i kajanje

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

Foto: Printskrin/Instagram

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.

Ljubavni status

Vladimir važi za najpoželjnijeg neženju, a uprkos tome što je miljenik žena, i dalje je sam.

- Najveće dve ljubavi sam prokockao u životu. Imao sam dve prave ljubavi u vreme rane mladosti, bio sam jako loš čovek prema njima i sve mi se vraća hvala Bogu. Nemam nikoga sada... Opametile su se žene, shvatile su da ne žele da se bakću sa mnom...

Osuđena sestra

Podsetimo, podgoričanka Jelena Radonjić (45), rođena sestra Vladimira Tomovića, prvostepeno je osuđena na dve i po godine zatvora. Ona je pred Osnovnim sudom u Podgorici osuđena zbog počinjenog krivičnog dela – teška dela protiv opšte sigurnosti.

Incident zbog kog je Radonjićeva osuđena dogodio se 30. juna 2025., kada je automobilom probila rampu na ulazu u plato Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i na stepeništu naletela na dve ženske osobe.

U ovom stravičnom incidentu državljanka Turske Kursha Borben (44) zadobila je teške telesne povrede, dok je devojka Jovana Radović (22) prošla sa lakšim povredama nakon pregleda u Kliničkom centru. Uviđaj je tada obavio tužilac ODT Podgorica Ivan Bojanić.