Dino Merlin autor je čuvene pesme Kad si rekla da me voliš, koju je napisao i posvetio supruzi Ameli u periodu kada su prolazili kroz veoma težak period i bili razdvojeni.

Dino Merlin na 31. Sarajevo film festivalu Foto: BoBa Nikolić

Naime, njeni roditelji nisu odobravali njihovu vezu jer je tada bio bez novca i anonimni muzičar, zbog čega su branili Ameli da se viđa sa danas jednim od najpoznatijih pevača na Balkanu.

Dino potiče iz siromašne porodice, koju je otac napustio još dok je on bio dečak. Kao tinejdžer zaljubio se u bogatu devojku Amelu. On je učio zanat, a ona je išla u gimnaziju. Njeni roditelji želeli su da se njihova ćerka zabavlja sa mladićem iz istog staleža, pa su joj branili da viđa Dina.

Tako su se njih dvoje viđali krišom i većinu svoje petogodišnje veze proveli odvojeni. Tada je Dino, slomljen osećanjima i razdvojenošću od Amele, napisao mega hit "Kad si rekla da me voliš".

Dino je oteo ženu iz kuće

Na kraju, Dino ju je bukvalno oteo iz kuće i pobegli su zajedno. To je razbesnelo Ameline roditelje, koji nisu želeli više ni da čuju za nju, naročito kada su saznali da se par venčao.

Oboje su patili zbog toga, a na siromašnog Dina sada je pala odgovornost da izdržava svoju suprugu. Ipak, shvatili su da ne mogu da utiču na ljubav dvoje mladih, pa su se pomirili i zavoleli Dina kao rođeno dete.

"Borili smo se, krili, ali niko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno venčali. Bilo je to romantično venčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma.Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam pogledavao na vrata da ne bi neko naišao i pokvario našu sreću. Nakon venčanja otišli smo na bračno putovanje u Dubrovnik, a kad smo se vratili, preselili smo se kod moje majke i odmah osetili udar svakodnevice. Mene je čekala velika odgovornost za porodicu i težak rad, a Amelini roditelji bili su toliko ljuti da pola godine nisu hteli ni čuti za nju. Ali, eto vreme leči sve pa me danas Amelini roditelji vole i više nego što zaslužujem", otkrio je jednom prilikom pevač.