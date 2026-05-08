Duško Lokin doživeo je jedan od najtežih trenutaka u životu kada je krajem 2022. godine ostao bez supruge Anuške, koja je preminula od posledica korona virusa.

Skrhan bolom pevač je ovu tužnu vest odlučio da zadrži samo za sebe i svoje najbliže, te je od javnosti i medija punih pet meseci krio da mu je životna saputnica preminula.

Kada je napokon smogao snage da progovori o ovoj najbolnoj temi, Lokin je otkrio detalje neočekivanog odlaska svoje supruge sa kojom ima ćerku Natali. Kako je tada objasnio, sve se odigralo iznenada, tokom jednog porodičnog putovanja.

- Supruga je preminula 15. novembra 2022. godine od korone. Išla je na kruzer sa ćerkom i nećakinjom, a zarazila se u Istanbulu i ostala u bolnici. Bila je zdrava. Ovo je prava tragedija, ali moramo ići dalje. Porodica se dobro drži, a s obzirom na situaciju, iz dana u dan sam i ja sve bolje – izjavio je tada Duško za „24sata.hr".

Sahrana organizovana u tajnosti

Želeći da u ovim teškim trenucima sačuva mir svoje porodice i dostojanstveno se oprosti od voljene Anuške, pevač je doneo odluku da ispraćaj na večni počinak organizuje daleko od očiju javnosti.

- Nisam hteo medije na sahrani, to je bilo samo za užu porodicu i prijatelje - dodao je on.