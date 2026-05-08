U emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji pevač Darko Lazić iznenadio je gledaoce otkrivši malo poznatu porodičnu priču, da mu je legendarna pevačica Vida Pavlović zapravo baba.

- Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao - ispričao je Darko.

On je dodatno pojasnio svoje poreklo:

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je.

Vida Pavlović i Darko Lazić

Na to se nadovezala Živkica Miletić, koja je zajedno sa pevačicom Jelenom Kostov i Darkom bila gošća u studiju:

- Povukao si talenat od prave žene i pravog pevača.

Podsetimo, Darko Lazić je pre skoro dva meseca pretrpeo najteži životni udarac - ostao je bez brata Dragana, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći.

On je o toj temi nedavno javno govorio.

Darko Lazić Dragan Lazić pomen
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam još isplivao iz teškog perioda. Još se borim, još plivam. Borim se. Samo ja znam kako mi je. Nosim bol u sebi. Trudim se da budem profesionalan, da nastavim sa životom - rekao je Darko sa knedlom u grlu.

- Veliki je bol, velika je tragedija. Uglavnom sam sa najbližima, da ne ostajem sam. Bol lečim kroz Kaću, žena je moja najveća podrška. Sad radim, ali radim na silu. Ovo je posao, moram da radim, ko to kritikuje i piše da sam se brzo vratio poslu, to ne može niko normalan da napiše - dodao je on.

Darko Lazić otišao na Svetu goru