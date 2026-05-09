Dino Merlin je za Svetlanu Cecu Ražnatović, koja inače nije zapevala u Sarajevu od završetka rata, napisao jedan od njenih najvećih hitova, pesmu "Beograd".

"Jedne noći u Švajcarskoj..."

Muzičar je otkrio da je pesma pisana za nju i to u Švarcajskoj.

- Pesma "Beograd" je napisana za Cecu Veličković u Švajcarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pesme, među kojima je i "Beograd".

"Ne izvodim pesme koje sam pisao za druge"

Dino je otkrio i zašto ne peva "Beograd" na svojim nastupima.

- Srećna je okolnost da sam napisao dovoljno pesama koje moja publika voli. Ali, kako vreme prolazi, a pesama je sve više, sve mi je teže sastaviti set listu za koncert kako bih zadovoljio i sebe i njih. "Beograd" mi je draga pesma, ali gotovo nikad ne izvodim pesme koje sam napisao za druge. Međutim, nikad ne reci nikad. Dali ste mi dobru ideju, razmisliću ću o tome - govorio je Merlin tad.

Ceca potvdila Dinove reči

Ceca je jednom prilikom govorila o pomenutoj pesmi i saradnji sa Dinom. Tada je rekla da se posle tog susreta 1993. više nikada nije srela sa njim.

- Upoznala sam ga u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pesmu “Zaboravi” i poklonio pesmu “Beograd”. U mojoj karijeri je napisao još “Žarila sam žar”. Tu pesmu sam dobila od Marine i Fute jer je bila kod njih! “Beograd” sam dobila zbog situacije koja je tada bila, rat. Nije mogao da peva pesmu o Beogradu. To je bilo 1992, kada mi je poklonio a snimila sam je 1995. - otkrila je Ceca Ražnatović i otkrila da je pesma "Beograd" trebalo da bude duetska.

"Beograd je trebalo da bude duetska pesma"

Ceca je otkrila da je Dino pesmu napisao da bude duetska, ali ju je na kraju ona otpevala sama.

- Ta pesma je trebalo da bude duetska, pisao je za sebe, ali ne mogu da se setim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški deo je trebalo da ide “znam joj boju haljine ja je kupio, znam za jedne usne ja ih ljubio”. On mi je rekao “Ceki ja zbog ove situacije ne mogu da snimim ovu pesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti poklanjam tu pesmu” - ispričala je Svetlana.

Zašto Merlin nije potpisan?

Ceca Ražnatović je otkrila i zbog čega Dino Merlin nije bio potpisan ispod pesme.

- Mi nismo smeli zbog cele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo. Ja to nikada nisam krila. Posle je i on sam pričao o tome. Ali u to vreme ja sam to krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čoveku jer je bio jako korektan. Mi se ne čujemo, ne družimo se, nismo se ni sreli. Ja njega jako poštujem i cenim kao umetnika i hvala mu što imam takve tri pesme u karijeri. "Beograd" je evergrin - rekla je tada za K1.