HarmonikašBorko Radivojević jednom prilikom je ispričao da je svirao odlazak u zatvor.

- Meni najčudnije što sam svirao to je odlazak u zatvor- počeo je, pa nastavio:

Svira sva veselja

- Oni prvo pitaju da li sam slobodan tog datuma. Ako jesam. Meni je svejedno šta sviram. Meni je isto da li je svadba, da li je punoletstvo da li je odlazak u zatvor, da li krste kuče, šta god da rade. Ne predstavlja mi problem bilo koja vrsta veselja da je u pitanju. Ne ide on džabe u zatvor. Prvo on je uveselio tu kuću ko zna s čim - rekao je on.

Borko se prisetio i jednog romskog veselja u Parizu.

- To sam doživeo u Parizu na romskom veselju da smo otišli po mladu i nema mlade ni mladnih roditelja, ni mladine familije. Pokupili stvari iz stana i pobegli- ispričao je za emisiju Intrigantno pa otkrio da je ipak bilo slavlja, ali sa drugom mladom:

- Našli su drugu mladu za sat vremena istog dana.

Put do uspeha nije lak

Radivojević je svojevremeno govorio i o putu ka uspehu koji nije lak.

- Veliki uspeh zahteva veliki trud. Ne postoji niko ko je uspeo, a da je sve išlo glatko, bez problema, bez suza, bez nervoze. Kolege često pitaju "možeš li da mi pomogneš", a ja kažem: "mogu, ali to znači da te sa 100 stepenika stavim na 60. I ti moraš sam odatle. Ako nisi prošao trnje, prirodno je da u nekom trenutku kreneš nazad.”- rekao je tada Borko, osvrćući se na to koliko je teško krenuti iz male sredine.

- Nije lako. Bilo je vreme kad je harmonika bila "katastrofa", kad su ljudi prozivali, kad je bilo sramota svirati harmoniku. Mene nije bilo nikad sramota toga. Zato sam i tu gde jesam i zato se harmonika vratila, jer je neko morao ponosno da prođe i da je svira. Jedan od najvećih uspeha mi je kad mi kažu: "Hvala što si vratio harmoniku tu gde treba da bude.

Borko je istakao i da postoje pevači sa kojima ne voli da radi.

- Naravno da postoje. Ja uvek kažem: Šaban Šaulić je jedini pevač kome je mikrofon uvek dobro radio. I kome ne treba ništa da se pojačava. Onda sam shvatio ne peva mikrofon. Što više puta nekome “ne radi mikrofon”, to su na mojoj listi manje omiljeni.

Borko je mukotrpnim radom stekao mnogo, a ekipu Kurira je svojevremeno ugostio u svom domu u Petrovcu na Mlavi.