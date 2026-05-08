Silvija Nedeljković bila je jedno od omiljenih lica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a mnogi su joj prognozirali veliku karijeru.

Silvija se u jeku slave i popularnosti povukla sa estrade i posvetila se porodičnom životu.

Nedeljkovićeva je nakon udaje za golmanaSašu Stamenkovića, napustila Srbiju i otišla u inostranstvo gde je uživala u životu daleko od reflektora i medija.

Silvija Nedeljkovic ceka blizance

Bračni par je uživao u ljubavi i godinama se borio za potomstvo. Da se vera, upornost i ljubav isplate svedoči činjenica da je Silvija u blagoslovenom stanju i da čeka blizance. Silvija je u petom mesecu trudnoće, a vantelesna oplodnja je rađena u Solunu.

"Samo se borite do kraja"

Silvija se oglasila za Kurir i podelila impresije nakon najlepših vesti.

- O svemu tome sam dosta pričala, tako da sada nemam puno toga da kažem, sem da pošaljem snažnu poruku. Svima koji se bore za potomstvo želim da poručim: "Samo se borite do kraja, vera mora da postoji" - rekla je Silvija.

Silvija Nedeljković

"Ovu sreću ne može ništa da opiše"

Silvija nije krila sreću zbog dve bebe koje uskoro dolaze na svet.

- Ovaj put je sve bilo drugačije, radila sam sve privatno i intimno, da niko ne zna. Definitvno je to Božja volja i hvala na tome. Naravno, ja sam presrećna, bila je to teška borba, težak proces. Prošli su ti rizični meseci, strah je malo i dan danas prisutan, ali ovu sreću ne može ništa da opiše - rekla je pevačica i dodala:

Silvija Nedeljković

"Stižu dečak i devojčica"

- Juče sam tek saopštila svima koji je pol u pitanju. Predivno je što ćemo imati dve bebe, dečaka i devojčicu. Imam najboljeg doktora Darka Lazarevića na svetu koji mi je pomogao u svemu i hvala mu neizmerno na tome. Sreća je neopisiva.

