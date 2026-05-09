Srđan Žika Todorović živi kao sav normalan svet i tako se i ponaša. Poznatog domaćeg glumca sreli smo u četvrtak posle podne u jednoj sasvim običnoj, svakodnevnoj situaciji, u brzoj nabavci namirnica.

Iako smo navikli da ga gledamo na filmskom platnu, televiziji i velikim događajima, ovog puta zatekli smo ga u potpuno opuštenom izdanju, bez glamura i pompe.

Smiren i raspoložen

Umetnika je, po svemu sudeći, supruga poslala po nekoliko stvarčica za ličnu upotrebu, a Žika je zadatak shvatio ozbiljno. Čak ni kesu nije uzeo, nego je namirnice držao u rukama i ubrzanim korakom prolazio je između rafova, očigledno fokusiran da što pre završi kupovinu i vrati se kući. Čak ni u toj žurbi nije izgubio svoj prepoznatljivi duh i šarm, po kojem je godinama omiljen među publikom.

Na sebi je imao jednostavnu kombinaciju, običnu majicu i pantalone, bez previše razmišljanja o modi i trendovima, ali upravo u tome leži njegov autentični stil, koji ne menja ni na sceni ni mimo nje. Delovao je potpuno prirodno, rasterećeno i nenametljivo, kao čovek iz komšiluka kojeg svi poznaju i vole.

Nije bilo potrebe da privlači pažnju, jer je njegova harizma i bez toga bila više nego primetna.

U jednom trenutku primetio je da ga fotografišemo, ali nije reagovao burno niti pokušavao da izbegne objektiv. Naprotiv, kratko je pogledao ka kameri sa blagim osmehom, kao da mu cela situacija nije predstavljala nikakav problem. Delovao je smireno i raspoloženo, što je još jednom pokazalo zbog čega važi za jednog od najopuštenijih glumaca na domaćoj javnoj sceni.

Oni koji su se zatekli u prodavnici komentarisali su da Žika zrači neverovatno pozitivnom energijom. Iako je očigledno žurio nazad kući, nije delovao nervozno niti namrgođeno, što je danas prava retkost. Naprotiv, njegov vedri izraz lica i spontano ponašanje ostavili su utisak čoveka koji uživa u malim, običnim životnim trenucima.

Mnogi kupci su ga prepoznali iako se trudio da prođe neopaženo. Nekoliko prolaznika ga je diskretno pozdravilo, a glumac je uz osmeh klimnuo glavom i nastavio dalje.

Opušten i svoj

I dok pojedine javne ličnosti pokušavaju da pobegnu od fotografa i sakriju se od očiju javnosti, Todorović je pokazao da nema problem sa tim da bude viđen i ovekovečen u svakodnevnim situacijama. Bez glume i foliranja, ostao je dosledan sebi spontan, prirodan i svoj.

Na kraju, nakon što je završio kupovinu, ubrzanim korakom se uputio ka kući koja se nalazi nedaleko od marketa u kojem smo ga spazili, očigledno rešivši uspešno "misiju nabavka".