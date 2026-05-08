Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović ima bogatu karijeru sa mnogim duetima koje njena publika voli gotovo jednako kao i njene solo pesme.

Nedavno je snimila duete sa Majom Berović, Željkom Joksimovićem i Mihajlom Veruovićem Vojažem, dok je pre tri decenije zabeležila duet sa poznatom glumicom.

Zajedno otpevale najveći svetski hit

Mnogi su možda zaboravili da su Ceca i Ivana Žigon 1994. godine izvele pesmu "Bandido" muzičkog dua Azukar moreno. Sestre Toni i Enkarna Salazar predstavile su Španiju sa ovom pesmom na "Evroviziji" 1990. godine u Zagrebu.

Njihova verzija pesme izazvala je veliku pažnju, ali singl nije uvršten ni na jedan album pevačice, a obe dame nikada nisu komentarisale ovu saradnju.

Foto: Story Arhiva

Misterija Arkanovog džipa

Džip pokojnog Željka Ražnatovića Arkana i posle 26 godina stoji parkiran ispred porodične vile u Ulici Ljutice Bogdana što je vremenom postala misterija.

Foto: ATA images, EPA, Kurir

Blindirani automobil i dalje je u havarisanom stanju, s razlupanim prozorima i na istom mestu na kojem ga je naša ekipa uslikala i pre tri godine, kad smo prvi put pisali o ovoj temi.

Obilazeći nedavno porodični dom Ražnatovića, otišli smo i s donje strane kuće, odakle smo s parkinga fudbalskog stadiona "Rajko Mitić", odmah uočili omiljeni automobil tragično nastradalog Arkana.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović drži do sebe Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Kako smo saznali, u međuvremenu je bilo mnogo zainteresovanih za kupovinu ovog džipa, koji su direktno kontaktirali sa Arkanovom udovicom i članovima porodice. Ipak, sve ponude su ljubazno odbijene.

- Otkad se priča o džipu pojavila pre nekoliko godina u vašem listu, mnogi nekadašnji Arkanovi prijatelji, poznanici i saborci javljali su se Ceci i porodici sa željom da od njih kupe taj auto. Ipak, Ceca je sve te ponude odbila. Znam da je jedan od članova njegove paravojne formacije čak nudio da on odšlepa džip s parkinga vile i da ga premesti u svoj privatni muzej automobila, jer mu je to hobi. On je hteo da ga u potpunosti sredi i dovede u vozno stanje, kako bi svi zainteresovani mogli i uživo da ga vide i da bude deo stalne mini-postavke automobila iz raznih epoha. Ni ta ideja nije prošla. Javljali su se i auto-mehaničari, pa čak i jedan koji je svojevremeno popravljao baš to vozilo - otkrio nam je sagovornik.