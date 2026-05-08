Atmosfera ispunjena emocijama, osmesima i iskrenim prijateljstvom obeležila je proslavu prvog rođendana deteta sestre Aleksandara Kosa, a među najveselijima je njegov prijatelj Čedomir Jovanović.

Njihov odnos prerastao je u nešto mnogo dublje u pravo porodično prijateljstvo koje se neguje pažnjom, podrškom i zajedničkim trenucima.

U prilog tome svedoči video koji je Kos objavio.

Zajedno u dobru i zlu

Čeda i Aca slave rođendan njegovom sestriću Izvor: Instagram

Detalji sreće

Proslava je organizovana u intimnoj i toploj atmosferi u Banjaluci okružena porodicom, prijateljima i najbližim ljudima koji su želeli da ovaj važan dan ostane zauvek upamćen, a Kos se potrudio da čestitka stigne na vreme iz Beograda.

Poseban trenutak dogodio se kada su Čeda i Aca zajedno pustili balone ka nebu, simbolično obeležavajući želje za srećno i bezbrižno detinjstvo mališana.

Dodatnu pažnju na društvenim mrežama izazvala je i čestitka koju je poslala Ana Bekuta. Popularna pevačica, koja godinama neguje prijateljski odnos sa Čedom i Acom, uputila je emotivne reči podrške i najlepše želje slavljeniku i njegovoj porodici. Gosti su sa oduševljenjem reagovali kada je njena poruka pročitana, a mnogi su istakli da je upravo taj gest pokazao koliko su odnosi među njima iskreni i dugotrajni.

Male stvari veliki postupci

Mnogi su primetili da su Aleksandar Kos i Čedomir Jovanović i dalje nerazdvojni, što je dodatno podgrejalo komentare da je njihovo prijateljstvo danas jače nego ikada. Ljudi bliski njima tvrde da se međusobno podržavaju i u lepim i u teškim trenucima, zbog čega ih prijatelji često opisuju kao „porodicu koju su sami izabrali“.

I dok su se poslednji baloni dizali ka nebu, prijatelji su mališanu zamišljali želje koje su uputii u beskraj.