Slušaj vest

Vanesa Šokčić decenijama je na estradnoj sceni, te je nedavno otkrila tajnu svoje linije i lepote.

Pevačica je za domaće medije govorila je o povlačenju sa estrade.

"Starije kolege se nekako povlače"

- To je zdrav život, trening, mora da se radi na sebi - rekla je Vanesa pa je otkrila zbog čega se dugo nije pojavljivala u medijama:

- Iskreno mi starije kolege se nekako povlačimo, da tako kažem, mi smo tu pa smo tu, pevamo, radimo. Moram da kažem da je jako bitno da javne ličnosti imaju korektan odnos sa medijima, ali moramo da vodimo računa o svemu i paparacima koji su uvek tu.

Plavi haos

Pevačica je prokomentarisala i svoj nadimak iz mladosti koji ponosno nosi.

- Mene i dalje zovu Plavi haos, ali to je bilo aktuelno kada sam imala 25 godina i kada sam pucala - rekla je Vanesa u "Premijera Vikend Specijalu" i dodala:

1/9 Vidi galeriju Vanesa Šokčić nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ima dosta mojih kolega kojima bih ja promenila izgled, ali kada uzmu mikrofin sve puca.

Novi posao

Vanesa je otkrila čime se bavi zadnjih godina pored pevanja:

1/10 Vidi galeriju Vanesa Šokčić samo jednom pokazala muža Foto: Printscreen

- Ja sam u upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene Zvezde, i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa i otkrila da je napravila svoj estradni tim:

- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama, i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i Mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.

Kurir/Pink.rs