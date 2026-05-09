Dok se region sprema za još jedno vrelo leto, jedno je sigurno... Crna Gora ponovo postaje centar estradnih dešavanja i najunosnija letnja bina za domaće izvođače.

Od Budve do Herceg Novog, klubovi, diskoteke i luksuzni barovi na plaži već uveliko rezervišu termine za nastupe najpopularnijih pevača s domaće scene, a prema informacijama iz estradnih krugova, ovog leta honorari će oboriti sve rekorde.

Borba među lokalima

Najtraženija imena ove sezone su Sloba Radanović, Dara Bubamara, Sandra Afrika, Tea Tairović, Desingerica, Aca Lukas, Jelena Karleuša, Peđa Jovanović, Rada Manojlović, Katarina Živković i drugi, čiji su termini bukirani i pre zvaničnog početka sezone.

Vlasnici klubova na Crnogorskom primorju ove godine ne štede kad je zabava u pitanju. Kako tvrde organizatori, pojedini izvođači za jedan nastup uzimaju i nekoliko desetina hiljada evra, dok se za najveće zvezde vodi prava borba među lokalima koji žele da upravo oni budu glavna atrakcija leta.

Informacije iz prve ruke

Božo Dobriša je u epicentru dešavanja



Poznati voditelj i zaštitni znak estrade Božo Dobriša izneo je detalje iz prve ruke:

- Svi pevači koje ste naveli su tačni, ali oko Dare Bubamare je najveća pometnja. Katarina Živković je takođe u igri. Ona je pomutila prostor nekim iskusnim pevačima jer je u maju održala četiri nastupa, a ima još dva. Očekuje se rekordna sezona. Hoteli su već puni, a pevači dolaze ranije nego ikada. Pevači će ove godine opelješiti Crnu Goru. Ne zna se koliko miliona će izneti s Jadrana. Diskoteke i klubovi koji nisu radili ranije, ove godine se otvaraju jer se očekuje haos. Moram da naglasim i da za starlete iz rijalitija, koje su išle na druga tržišta, sada ima posla. Ove godine se očekuje dolazak najluksuznijih jahti i kruzera i za njih će biti posla. Jahting sezona je spremna. Nema te ajkule i kita koja može da upropasti sezonu - priča nam Dobriša.

Ipak, za visine honorara vlada najveće interesovanje.

Uvek aktuelni

Estrada spremna da zgrne pare na moru



- Da krenem redom, Dara uzima čisto 10.000 evra. Najviše po nastupu uzeće Aleksandra Prijović. Ona radi na karte i uzeće za dve tezge u najvećoj diskoteci između 90.000 i 100.000. Bez obzira na to što je dobra sezona, pevačice se plaše da rade na karte. Sve osim Prijovićke. I Ceca će imati dva nastupa, a po jednom će uzeti 60.000 evra. JK uzima 20.000, Lukas 25.000, Tea 25.000 evra. Ali samo da vam kažem, Dara premijerno dolazi 4. jula i, koliko vidim po listama, imaće preko 20 nastupa kod nas. Afrika je kraljica Budve, imaće preko petnaest nastupa. Isto i Sloba. Da napomenem da će Goga Sekulić i ove godine da dominira po primorju. Definitivno, to je pevačica koja ima najbolju komunikaciju s publikom i koja uzima najveći bakšiš. Na svakom nastupu dobije po nekoliko hiljada evra bakšiša. Gazde klubova kažu da je najnormalnija osoba, a njeni hitovi su se sada vratili i klinci lude za njom - kaže Dobriša, pa dodaje:

Bez autotjun zvezda

- Ove godine mediji moraju da budu nemilosrdni prema pevačima jer mnogo para uzimaju da bi mi bili blagi prema nima. Znam da je jedan bogati Crnogorac zaljubljen u Bekvalčevu i nudi joj privatni avion i da kod njega noći u hotelu. Videćemo da li će prihvatiti. Ove godine nema interesovanja za autotjun pevače. Najdominantniji je Relja, a dvojac Džala i Buba će imati preko deset nastupa. Za jedan nastup uzimaju 40.000 evra - otkriva Božo.