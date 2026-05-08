Slušaj vest

Sandra Afrika nikada nije krila da joj je saradnja sa Miletom Kitićem značila. Međutim, kako je sama nedavno rekla, značila je dok ona nije zatražila pomoć od Mileta, da je najavi kod Marine Tucaković kako bi ona snimila svoji prvu pesmu. To se nije desilo, a pevačica je nedavno govorila o saradnji sa Kitićem ali i poznanstvu sa njegovom ženom.

Nakon prekida saradnje Sandra je snimila prvu pesmu "Afrika" i otisnula se u solo vode.

- Ja sam samo bila uvređena na tom početku kad on meni nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine (Tucaković, prim. aut.), pošto je ona meni pisala pesmu ‘Afrika’, a oni su bili super tada. Mislila sam da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pesmu, prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino na to naljutila - rekla je Sandra Afrika ranije, pa dodala jednu opasku.

- Jer ja kad sam mu trebala, i te kako je umeo da bude fin i kulturan i da zove moju mamu, jer sam ja bila maloletna za pasoš da se završi što pre i za svašta nešto, tako da me je to malo uvredilo, ali nije bilo nikakve svađe - izjavila je Sandra o Miletu Kitiću, prenosili su domaći mediji.

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATA images

"Zvala me srećo, ljubavi, kad me videla promenila ploču"

Pevačica se osvrnula i na njegovu suprugu Martu Savić.

- Videlo se da je Marta bila mnogo ljubomorna na mene. Odnosno, nije dok me nije videla uživo kako izgledam, da sam dobra riba! Do tada je govorila: ,"Neka ide Sandra s Miletom na nastupe jer je znala da će on kući da donosi više love. Govorila mi je: "Ljubavi, srećo, a onda, kada me je videla, promenila je ploču. Što li se istripovala, to ne znam, ali kapiram da je možda pomislila da sam pretnja. Čudna stvar je ženska sujeta, očigledno je i to bilo posredi. Posle, kad sam otišla, fokusirala sam se na to da sama napravim karijeru i počela sam da pevam i pravim hitove - pričala je ranije pevačica za domaće medije.

1/4 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Dragana Udovicic