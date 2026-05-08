Veljko Ražnatović je jedno vreme boravio u Rusiji kako bi se oporavio nakon povrede i posvetio karijeri. Nakon toga, vratio se u Titel sa suprugom Bogdanom i decom odakle se neretko oglašava prizorima sa svog imanja.

Bokser je već govorio o tome koliko mu prija život u Titelu. Naime, mir, poslovi oko životinja i kuće jeste ono što Veljka ispunjava.

On se sada oglasio podelivši fotografiju iz dvorišta kuće.

Ovako izgleda njihova kuća u Titelu:

Dobra energija se oseća preko same objave na kojoj Veljko pozira sa najstarijim sinom koji se, čini se, ugleda na tatu. Mališan je stao u bokserski gard i time oduševio mnoge.

Komentari su se samo nizali kako je dečak isti Veljko.

Komšije o Bogdani i Veljku

Detalje o tome kako Ražnatovići žive u Titelu i kakav ugled uživaju među meštanima nedavno je otkrila pevačica Olja Karleuša, čija je majka rodom upravo iz ovog mesta, zbog čega odlično poznaje porodicu Rodić.

Ona je koleginici otkrila kakva je zaista njena snajka Bogdana Ražnatović, prenosi Blic.

Tom prilikom, Olja Karleuša je iznela niz pohvala i izjavila:

- Moram da ti kažem, s obzirom da znaš da je moja majka Titeljanka, stvarno mogu da potvrdim da je tvoja snaja devojka iz jedne dobre kuće.

Nakon toga, Olja se osvrnula i na to šta ljudi iz Titela misle o Veljku, ističući da se o njemu mogu čuti samo lepe reči.

- Ali isto tako da je tvoj sin neko koga hvale. Karijera na jednu stranu, hitovi na drugu stranu, ali džaba bi bila tvoja karijera kada bi ti dete bilo drugačije - rekla je.

Podsetimo, ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarali s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su nam otkrili istinu o njima.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.

- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

"Najlepši mi je kompiment kad mi hvale decu"

Ove reči duboko su dotakle Cecu Ražnatović, koja je istakla da joj je uvek najlepše kada neko javno pohvali njenu decu.

Ovako su Bogdana i Veljko izgledali na venčanju:

- Kako decu izvedeš na put, mislim da je to najbolje nešto za sve nas koji smo pristali da budemo roditelji. Niko od nas nema priručnik, nego najbolje iz sebe izvlačimo da bi svojoj deci usadili, preneli, ispisali po tim tablama. Najbolji kompliment koji mogu da dobijem kada mi neko pohvali Veljka i Anastasiju da su dobri, vaspitani - rekla je Ceca.

