Tea Bilanović sinoć je bila u provodu, a kako to obično biva kada pevačica izađe u provod pogotovo na uživo svirku, logičan splet okolnosti je da i ona zapeva. I tako je i bilo. Tea je u uskoj crnoj haljini i sa malo šminke otpevala pesmu "Javi se oteraj tugu", u jednom lokalu u kom je izašla.

Međutim, ono što nismo mogli, a da ne primetimo je to, ko je sedeo za stolom sa pevačicom. Pored nje je bio ni manje ni više nego Jovan Pantić, bivši suprug njene koleginice Marije Mikić.

On je sve vreme uživao u Teinoj izvedbi, a snimak iz kafane brzo se proširio mrežama.

Vidi galeriju Tea Bilanović peva, a bivši muž njene koleginice ne skida pogled

Radila na psihijatriji, a sad je sinonim za dobar provod

Tea Bilanović danas je jedna od pevačica koja najviše nastupa u srpskoj prestonici, nedavno je i objavila svoj prvi album "Random" , a mnogi kažu da je ona sinonim za dobar provod. Međutim, dug put je bio do laskave titule, pa je jednom prilikom otkrila da je svojevremeno radila kao medicinska sestra u Švedskoj.

"Radila sam na psihijatriji u Švedskoj, htela sam da se ostvarim i tamo. Posle toga sam radila i sa bolesnom decom, sa autizmom. Posebno su mi dragi pacijenti sa Daunovim sindromom. Kroz njih sam naučila da moram biti mnogo zahvalna na svemu, da se ne stresiramo mnogo", rekla je Teodora i dodala:

"Fino se tamo zarađivalo. Lep mi je život i tamo bio, ali probudila mi se želja za muzikom. Nemam problem sa započinjem život ispočetka 50. put. Vidite i to sa bivšim dečkom, znate svi ko je. To mi je bila velika lekcija. Zadruga mi je bila lekcija, svašta sam tamo naučila o sebi. Nisam se nešto pronašla tamo, bila sam još jedna u nizu da ispadnem".

Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra