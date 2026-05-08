Goga Babić do nedavno Goga Gaćić, pre nekoliko dana i zvanično se razvela od sada već bivšeg supruga Marka Gačića. Pevačica se tada oglasila za medije, a sada se oglasila na svom Instagram profilu i otkrila da je danas za nju poseban dan.

Goga danas slavi 36. rodjendan, zbog čega se oglasila na Instagramu i poručila da u novu godinu ulazi u miru.

Izazovnom fotkom u providnoj crnoj haljini, Goga je izazvala pažnju korisnika mreža.

- Danas slavim svoj mir, više nego bilo šta drugo - napisala je Goga.

Ispod objave redjali su se komentari čestitki.

Gogu je sačekalo još jedno iznenađenje, koje joj je priredio njen sin, i to posebnom rođendanskom pesmicom.

- Zahvalna na svemu, moj sin peva mami za rodjendan...Ja volim tebe - napisala je ona i dodala emotikone srca.

Markovi roditelji uz Gogu i decu

Podsetimo, kao bomba je odjeknula vest o razvodu pevača i pevačice, a nakon što se saznalo da je krah ljubavi nastao zbog Markove prevare njegovi roditelji stali su na stranu snaje.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno - počeo je izvor za "Svet" i dodao:

- Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku. On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe