ĆERKA I ŽENA MIRKA KODIĆA KAO SA CRVENOG TEPIHA: U šljokičastim haljinama zablistale, harmonikaš ponosan (FOTO + VIDEO)
Mirko Kodić svojoj naslednici Rebeki danas proslavlja punoletstvo u jednom luksuznom restoranu u Beogradu. Ekipa Kurira imala je priliku da zaviri iza zatvorenih vrata restorana i usnimimo kako izgleda prostor gde će se održati slavlje, a sada smo na ulaznim vratima sačekali i slavljenicu kao i njenu mamu i ponosnog tatu Mirka Kodića.
Rebeka je oduševila sve kada se pojavila u dugoj šljokičastoj haljini zlatne boje, a njena mama je bila u sličnom modelu samo što je haljina bila roze boje.
Kako se i sama Rebeka našalila, spremna je za crveni tepih, ali i za slavlje.
Rebeka ima talenat na tatu
Rebeka se sa svojih osam godina predstavila publici i žiriju u "Pinkovim zvezdicama" pesmom grupe "Magazin", "Sve bi seke ljubile mornare".
Ona je svoj talenat za muziku nasledila od oca Mirka Kodića, našeg poznatog harmonikaša. Rebeka je dobila četiri glasa tada.
- Preslatka si. Moram da ti priznam da je ovo sve bilo jako slatko, ali nedovoljno da bude baš čista petica - objasnila je Goca Tržan razlog zbog kog je tog puta njen glas izostao.
- Svaka čast za hrabrost! Ja sam navikla da je gledam u horu, a sad je ovako na sceni kao solista bila odlična - rekla je Leontina tada.
Mirko ima tri braka iza sebe
Kako je Mirko objasnio, svi brakovi su pucali kada je nestalo ljubavi.
- Tri braka, troje dece. Dok volim - volim, ne volim da živim sa ženom ako je ne volim. Ljubav se ugasila, idemo dalje. Život je takav, ne želim da živim sa nekim zato što moram - govorio je jednom prilikom
