Slušaj vest

Još 2005. godine, Suzana Mančić se našla u centru skandala nakon što je njen privatni snimak dospeo u javnost. Posle desetak godina od tog događaja, voditeljka je progovorila o tom periodu.

Ona stoji iza videa

Suzana ne krije da je ona snimila sporni video. Bila je uverena da to niko osim nje neće videti. Potom su se stvari potpuno otrgle kontroli, a snimak je ubrzo postao dostupan javnosti.

Ovako je izgledala ranije:

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić nekad Foto: printscreen YT, Printscreen/AmiGshow

Prisetila se kako je sve počelo, pa je bez zadrške ispričala kako se osećala.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crk'o dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće videti.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: "Dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Suzana u razgovoru za Blic.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

"Mislila sam da ću pasti u nesvest"

Suzana je otkrila kako se osećala kada je shvatila da svi pričaju o njenoj intimi.

- Prvo sam osetila nevericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće.To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile pre 30 godina su mislile da se ja tim bavim - prisetila se voditeljka koja je, potom, nemili događaj uspela da ostavi u prošlosti.

"Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama"

Suzana se jednom prilikom za Blic potpuno ogolila i ispričala kako se nosila sa ovim skandalom, a reči njene ćerke Natalije dovele su je do suza.

Ovo je ona sa ćerkama:

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić sa ćerkama uživa na Karibima Foto: Pritnsceen Instagram

- Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci: 'Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama', a moja Natalija mi je rekla: 'Ja se ponosim što si ti moja mama'. To su neke stvari koje vas dignu - govorila je voditeljka tada.

BONUS video: