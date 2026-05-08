Ona izdaje raskošnu kuću za sve vrste proslava, kao i za odmor, a za iznajmljivanje traži 900 evra po danu.

Ipak, to ne sprečava zainteresovane da izdvoje tu sumu i rezervišu termine.

Kako se navodi, samo tokom maja na njenom imanju bukirano je više od 20 dana, što znači da je zaradila čak 18.000 evra.

Da je sa izgradnjom ove kuće napravila pun pogodak, pokazuje i činjenica da je sve više njenih kolega i prijatelja zainteresovano za zakup salaša.

Prva među njima bila je Katarina Grujić, koja se sa fudbalerom Markom Gobeljićem venčala upravo na njenom imanju.

Takođe, Bekvalčeva izdaje ovu nekretninu i za snimanje spotova, pa su MC Stojan i Tijana Milentijević kadrove za svoje pesme snimali upravo tamo.

A kada nekretnina ne radi posao, pevačica sa svojom porodicom provodi vreme na imanju.

Salaš Nataše Bekvalac

Koliko zarađuje Nataša Bekvalac?

Međutim, i dalje su joj najveći prihodi od nastupa. Svojevremeno se pojavila informacija da je Nataša podigla cenu svojih nastupa i da sada uzima 12.000 evra po tezgi.

Ona mesečno nastupa od četiri do šest puta, što znači da na mesečnom nivou od nastupa zarađuje oko 48.000 evra.

Kada se sve sabere, dolazi se do svote od skoro 70.000 evra mesečno, što je svrstava u sam vrh najplaćenijih pevača na domaćoj sceni.

Nataša Bekvalac