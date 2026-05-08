POZNATI PEVAČ KRSTIO ĆERKU MIRKA KODIĆA Neće da zapeva na punoletstvu kumice: Došao sam da pevaju meni... (FOTO, VIDEO)
Večeras je punoletstvo ćerke srpskog harmonikaša Mirka Kodića. Sve je spremno za ulazak u svet odraslih, a tim povodom pristigli su i kumovi Aca Ilić i Bilja Jevtić.
Oni su došli u pratnji svog sina, a potom stali pred kamere Kurira i razgovarali sa našim novinarima, otkrivši da su oni krstili Rebeku, ćerku harmonikaša.
Par je sa sinom stigao u velikom stilu. Bilja je na sebi imala elegantan crveni komplet koji je odgovarao prilici, a Aca tamne pantalone sa plavim prošaranim sakoom.
- Mi smo je krstili, sad smo pričali usput kako je proletelo vreme. Sećam se svakog momenta sa krštenja, a evo već je punoletstvo - rekao je Aca Ilić.
Ekipa Kurira je pitala Bilju da li je Aca strog otac, a ona je kratko odgovorila:
- Ne, Aca nije strog.
Neće da zapeva na rođendanu
Aca navodi da neće pevati na rođendanu, jer je došao da se provede.
- Došli smo da nama pevaju, neču pevati večeras - rekao je nakon što ga je naš novinar upitao šta će zapevati večeras.
Ne seća se svog punoletsva
- Ja se svog 18. rođendana ne sećam - objasnio je Aca, pa nastavio.
- Tad nije bilo vreme punoletstava, to je bio samo jedan rođendan u nizu. Počastiš drugare u razredu, gimnaziji. Eventualno, ako imam malo love, odvedem ih na ćevape i to je to - priznao je pevač.
Sve spremno za slavlje
Kako se i sama Rebeka našalila, spremna je za crveni tepih, ali i za slavlje.
Rebeka je oduševila sve kada se pojavila u dugoj šljokičastoj haljini zlatne boje, a njena mama je bila u sličnom modelu samo što je haljina bila roze boje.
