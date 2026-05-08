Mirko Kodić, srpski poznati harmonikaš svojoj naslednici Rebeki danas proslavlja punoletstvo u jednom luksuznom restoranu u prestonici.

Rebeka je oduševila sve kada se pojavila u dugoj šljokičastoj haljini zlatne boje, a njena mama je bila u sličnom modelu samo što je haljina bila roze boje.

Ovako su izgledali:

Estrada se sjatila

Estrada se sjatila, a među njima, bio je pevač Era Ojdanić, koji ne krije da je odrešio kesu ovim povodom. Bio je u pratnji svog unuka. Njih dvojica su bili slično obučeni u krem sakoima, belim košuljama i tamnim pantalonama

- Mirko Kodić je moj kum, ceo život, 60 godina smo sa narodom lice u lice. Bilo je svega, velike su Kanada i Australija - priseća se Ojdanić.

Potom, objasnio je kakva su mu očekivanja od slavlja.

- Ne znam kako će biti, ali, uglavnom, moj Andro i ja smo došli da uzvratimo gostoprimstvo. I on je bio na veselju kada je moj Andrija slavio 18. rođendan. To je stari srpski običaj - idi kod kuma, prijatelja, da se viđamo u zdravlju i veselju i da se ovako lepo slikamo. Vidi nas, kakav deda, takav unuk - rekao je Era dok je pozirao sa svojim naslednikom.

Pogledajte kako su njih dvojica izgledali:

Era je zatim pomislio da je zaboravio kovertu koju je spremio za poklon, a onda je pronašao u svojoj torbici. Iz drugog džepa mu je virio pun štos para za koje kaže da će dati muzici, ako zasluže.

Pogledajte šta je Era sve rekao:

- Mislim da će biti dobra ekipa. Kum Kodić je to zaslužio. Svuda je pravio dobar šou gde je bio - objašnjava, a potom kaže da će razmisliti da li će zapevati. Na kraju, zaključuje da će ipak morati da otpeva svoj čuveni hit "Pauk".

Šaulićke blistaju

Ilda Šaulić, kao prava dama, pojavila se u društvu Goce i Sanele. One su blistale u elegantnim odevnim kombinacijama.

Pogledajte u galeriji kako su izgledale:

Stigao Keba

- Dobro sam - rekao je Dragan Kojić Keba koji objašnjava da će sigurno zapevati jer je, kako kaže, u svako doba spreman da peva.

Potom se našalio da će polagati vožnju ponovo ako pretera sa alkoholom na slavlju. Kaže da mu je nedavno stigla kazna za brzu vožnju, ali ne prebrzu, što ne savetuje nikome da tako vozi.

- Neka mi umu dozvolu - kaže Keba kroz smeh na pitanje o kojoj čaši više.

- Dešavalo se da zapevam policajcima kada me zaustave - priča on i seća se anegdote kad je policajac krenuo da izvadi novac da ga časti, što je Keba odbio.

Supruga nije mogla da dođe iz, kako kaže, opravdanih razloga. Očekuje lepo raspoloženje.

Tu je i otac Marka Gačića

Javnost danima bruji o razvodu Goge i Marka, a Mikica Gačić, Markov otac, sada se pojavio na proslavi.

On je bio u društvu svoje supruge, a u ruci je nosio cveće za slavljenicu.

Atmosfera jaka od samog starta

Kamere našeg reportera uhvatile su kadrove na kojima se vidi deo atmosfere.

Poznati su odmah počeli da se vesele i uživaju u ovom lepom povodu kad je ćerka njihovog kolege zvanično porasla.

