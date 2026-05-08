Par o kom je Srbija danima brujala, Marko i Goga Gačić, zvanično su stavili tačku na svoj odnos.

Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom, koji plaća čak 1300 evra, kako su preneli domaći mediji.

Sad smo videli Mikicu sa svojom suprugom kako se prvi put pojavljuje u javnosti nakon razvoda sina. On i žena su došli na rođendan ćerke Mirka Kodića, a budno oko našeg reportera sa terena ih je usnimilo.

Evo kako su izgledali:

Mikica zabranio Marku ulaz u kuću

Kako smo već pisali, Mikica je zabranio Marku ulaz u porodičnu kuću, priča izvor za Svet.

Mikica je, kako kaže izvor, ostao šokiran zbog postupaka svog naslesnika.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku.

Ovo je Marko sa novom devojkom:

On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe - priča izvor za Svet.

Goga se ne iseljava

- I Goga se ne iseljava iz zajedničke kuće. Unuci su sa babom i dedom i oni vode računa zajedno sa Gogom i ona se verovatno nada pomirenju sa Markom. Prelazila je ona njemu preko mnogih prevara pa bi i preko ove. Inače, Marko je devojku Aleksandru, zbog koje je ostavio Gogu, doselio iz Beča.

- Ona je tamo imala agenciju za knjigovodstvo i da bi preživela radila je vikendom u kafićima kao konobarica. Sada je ovde gazdarica jer joj je Marko napravio biznis, troše pare kao ludi. Sve što zaradi on i potroši na svoju devojku. Inače, kažu da je Marko odlazio na mnoge egzotične destinacije i da to niko ne zna, ali i da se iza cele ove priče krije još veći skandal o kojem će tek da se pročuje na estradi. Inače, Marko tvrdi kako je dijetama skinuo kilažu, međutim, to je čista laž. On je u Moskvi uradio neke specijalne tretmane i blokatore i zbog toga je smršao rapidno i zbog toga nema viška kože jer je u Moskvi sve to sredio za nekoliko boravaka - rekao je isti izvor nedavno.

Goga se oglasila nakon razvoda

Ovako su Marko i Goga izgledali nekada:

Pre nekoliko dana se pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - objasnila je ona za Blic.

Pogledajte atmosferu sa proslave na kojoj smo zatekli Mikicu: