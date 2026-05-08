Publika i dalje uživa u pesmama poznatog pevača Dušana Kostića, a njegova smrt je i dalje misterija.

Kolege na nastupima redovno pevaju njegove pesme, a među njima je i pevačica Aleksandra Prijović koja čuva od zaborava Dušanovu pesmu "Sačuvaj tajnu, ljubavi moja". Ona tu pesmu često izvodi, a retko ko zna tragediju koja se krije iza života pevača.

Izvršio samoubistvo?

Kako se navodi, Dušan Kostić je izvršio samoubistvo, mada do danas nije poznato šta se tačno dogodilo njemu. Telo nikada nije pronađeno, a pismo koje je poslao porodici je stiglo tek nakon njegove smrti.

Pevač je preminuo 13. maja 1996. godine, a tragedija se navodno dogodila na Pančevačkom mostu sa kog je i skočio.

Misteriozno pismo

Još ranije se pisalo da je viđen kako skače preko ograde Pančevačkog mosta, između stubova 39 i 41, odakle se više nije živ pojavio.

Ono što je najveća misterija ovde jeste to što telo nikada nije pronađeno, a na licu mesta pronađena je njegova torbica zajedno sa ličnim dokumentima. Nakon nekoliko dana od smrti, na adresu roditelja i supruge Nevenke stiglo je pismo.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je, a na koverti nije bilo ni potpisa, ni pečata.

Jedini svedok nije siguran šta je video

Supruga je jednom prilikom istakla da im mnogo toga nije jasno.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače. I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - rekla je Nevenka svojevremeno, pa dodala:

- Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - kazala je ona tada, sigurna da "tu nisu čista posla".

Jedini očevidac skoka s mosta navodno je bio radnik ŽTP koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač.

Kostićevo telo nikada nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za gradske priče.

Više verzija smrti

Prema jednoj verziji, on je ubijen a samoubistvo je iscenirano, kako bi zločin bio prikriven. Drugi su verovali da je pevač bio depresivan, pa ga je to navelo na nemili potez, jer navodno nije mogao da povrati staru slavu.

Treća verzija budi najviše jeze, a prema tome, smatra se da je Dušan sam iscenirao samoubistvo, kako bi pobegao u inostranstvo zbog navodnih dugova.

Ni jedna od ovih priča nije zasigurno potvrđena, a do danas Dušanova smrt ostaje misterija. Iza njega su ostale pesme koje pojedini pevači nikad neće predati zaboravu.

