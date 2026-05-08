Dijamanti bend, gostovali su nedavno u emisiji "Veče narodnjaka", gde ih je ugostio voditelj Milan Milošević. Voditelj je najavio svoje goste:

- Ovde niko ne može da dođe, a da ne zna da peva. Dijamanti bend sigurno znaju i da pevaju i da sviraju. Mladen Rosić i Dijamanti bend, večeras za vas. - rekao je Milan, pa je onda prekrstio pevača: Mladen Rosi, estradom kosi - rekao je Milan, a Rosić je zapevao pesmu od Halida Bešlića i oduševio Miloševića. Kada je pevač završio izvedbu i seo za sto sa Milanom, onda mu je voditelj rekao da su oni od danas kumovi. 

- Moram da te nazovem "kume" mi smo sad kumovi. Jesi čuo kako sam te sad prekrstio? Mladen Rosi - estradom kosi. To ti je inače 300 evra, ali sačekaću te za isplatu mi se znamo odavno - rekao je Milan, a pevač je rekao da mu se jako dopada novo ime i prezime i da nije problem oko isplate. 

 Bend postoji 40 godina

Momci iz poznatog sastava Dijamanti bend, ove godine slave jubilej od 10 godina, ali malo ko zna pravu istinu o bendu.

Naime, bend postoji više od 40 godina i nastao je u Hrvatskoj.

Dejan, koji je inače frontmen benda okupio je ovu trenutnu ekipu, koja ove godine slavi jubilej.

Inače, ovi momci važe za jedne od najtraženijih na slavljima u dijaspori.

Pevač benda, Mladen je nedavno odgovorio da li su morali da plate i neka prava.

- Naravno autorska prava kao za sve....shvatili ste me ozbiljno...naravno bend postoji od 1984. članovi benda su se smenjivali klavijaturista kolege muzičari, bunjari 20 godina su u bendu tako da se ne menjaju često člnovi. Super se slažemo ko porodica, i hvala Bogu da je tako.

