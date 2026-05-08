Azra Husarkić, pre skoro godinu dana postala je majka male devojčice Lene Esme. Pevačica se nakon porođaja posvetila zdravom načinu života, pa je počela redovno da trenira i hrani se zdravo što se ubrzo isplatilo. Azra je smršala 15 kilograma, a sada se odlučila za jiš jednu promenu.

Husarkićeva je promenila frizuru, pa je svoju prirodnu tamnu boju kose osvežila svetlijim pramenovima. Ona je pokazala novi izgled, a njeni obožavaoci su je počastili komplimentima.

Podsetimo, Azra je u toku trudnoće snimila i objavila prvi deo albuma "Jedan", a u međuvremenu je nastavila da radi i na drugom delu albuma, a izlazak pesama se očekuje na jesen.

Plaža na Floridi, za ručak pašteta i paradajz

Azra sa ćerkicom Esme Lenom i mužem uživala je nedavno na Floridi, a jedan dan su iskoristili kako bi otišli na plažu i uživali porodično.

Oni su se odlučili da uživaju daleko od luksuza i svega, pa su na plažu poneli i pravi "balkanski" ručak.

- Da vidite kako se jede u Americi. Šta ima bolje od ovoga, domaći hleb, domaća pašteta i domaći paradajz, domaća korpa i domaćica - pričao je Azrin suprug dok je snimao kako uživaju.

Azra je zatim podelila i set fotografija na kojima je pozirala sa ćerkicom u kupaćem i pokazala brutalnu liniju koju je dovela do savršenstva posle porođaja.

Dok je šetla peščanom plažom u crnom bikiniju, gotovo svi su se okretali za njom.

