Pevač iz "Zvezda Granda", Aleksandar Josifovski postao je otac.

Njegova supruga Ana se porodila i na svet donela devojčicu.

Aleksandar je na Instagramu podelio fotografiju iz porodilišta.

- Zahvaljujem se što si bila hrabra i što si na svet donela našu ćerkicu. Da nam je živa i zdrava- poručio je Aleksandar Josifovski.

Foto: Printscrean

Razveo se prošle godine

Podsetimo, Aleksandar se prošle godine razveo od supruge Teodore posle osam godina braka.

- Istina je da smo odlučili da se razvedemo i da svako nastavi sa svojim životom. To su teške odluke i ne donose se preko noći. Uživao sam u našem braku i Teodori želim svu sreću jer je zaslužuje - rekao je Aleksandar Josifovski.

- Pokušali smo da ispravimo neke stvari, jednostavno nije išlo. Nisu u pitanju ni ljubomora, ni prevara. Zahvalan sam Teodori što je bila uz mene u najtežim trenucima života i to joj nikada neću zaboraviti - dodao je tada pevač.

Aleksandar Josifovski u takmičenju "Zvezde Granda"