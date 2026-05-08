RAZVEO SE PRE GODINU DANA, SAD POSTAO TATA: Pevač iz Zvezde Granda objavio radosne vesti
Pevač iz "Zvezda Granda", Aleksandar Josifovski postao je otac.
Njegova supruga Ana se porodila i na svet donela devojčicu.
Aleksandar je na Instagramu podelio fotografiju iz porodilišta.
- Zahvaljujem se što si bila hrabra i što si na svet donela našu ćerkicu. Da nam je živa i zdrava- poručio je Aleksandar Josifovski.
Razveo se prošle godine
Podsetimo, Aleksandar se prošle godine razveo od supruge Teodore posle osam godina braka.
- Istina je da smo odlučili da se razvedemo i da svako nastavi sa svojim životom. To su teške odluke i ne donose se preko noći. Uživao sam u našem braku i Teodori želim svu sreću jer je zaslužuje - rekao je Aleksandar Josifovski.
- Pokušali smo da ispravimo neke stvari, jednostavno nije išlo. Nisu u pitanju ni ljubomora, ni prevara. Zahvalan sam Teodori što je bila uz mene u najtežim trenucima života i to joj nikada neću zaboraviti - dodao je tada pevač.
