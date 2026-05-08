Jedna numera domaće muzike već decenijama izaziva posebno interesovanje, a njena priča i danas otkriva neverovatne podatke iz istorije estrade.

Pevač Andrija Bajić (87), koji je sa svojim bratom Tomislavom godinama gradio muzičku karijeru i ostavio značajan trag na sceni, govorio je o pesmi koja je prevazišla vreme i postala pravi evergrin.

Reč je o numeri „Nad izvorom vrba se nadnela“, koja je vremenom prerasla u veliki hit i ušla u repertoare brojnih izvođača.

Andrija Bajić

 Prepevana 22 puta

Kako je Bajić ispričao, upravo ova pesma je označila prekretnicu i za legendarnu Silvanu Armenulić, koja ju je svojevremeno snimila i izvela.

–Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba– rekao je Andrija za Grand i otkrio neverovatan podatak:

–U to vreme napravite takav hit koji i dan danas traje, pevaju ga skoro sve pevačice. 22 pevačice je snimilo tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa.

