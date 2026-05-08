"KOPALA SAM KROMPIR I LUK" Nada Topčagić objasnila kako je provela 1. maj! Pevačica stigla na rođendan Kodićeve ćerke: Ja ću na moju sahranu da zakasnim...
Mirko Kodić, srpski poznati harmonikaš svojoj naslednici Rebeki danas proslavlja punoletstvo u jednom luksuznom restoranu u prestonici.
Estarda se sjatila da poželi najlepše želje Rebeki za ulazak u svet odraslih.
Nada Topčagić stigla u velikom stilu.
Pevačica se pojavila u sasvim mladalačkom stilu, dok je na sebi nosila kačket sa cirkonima.
Ona se odmah pozdravila sa domaćinom Mirkom.
Nasmejana, u dobrom raspoloženju, ona je oduševila sve prisutne.
Nada je nazdravila čašicom rakije i tokom cele večeri bila vesela.
- Ceo dan sam bila na slavi. Jurila sam da stignem. Slavilo se celog dana. Došla sam iz Velike Ivanče - rekla je pevačica.
Istakla je da nije stigla da se presvuče, ali je, bez obzira na to, zasigurno izgledala dobro.
- Ja ću na moju sahranu da zakasnim, svi ćete čekati - našalila se pevačica, potom nazdravila.
- Živeli, za našu Rebeku, da dočekamo i da se uda i da moj dragi kolega Mirko postane deda - rekla je Nada.
Kopala krompir za 1. maj
Pevačica se dotakla proslave 1. maja, pa objasnila kako je provela praznik.
- Kopala sam krompir, luk, sve živo. Bio je roštilj, normalno, sve ide uz to, živeli - ponovo je nazdravila pevačica pred našim kamerama.
