Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Mirko Kodić, srpski poznati harmonikaš svojoj naslednici Rebeki danas proslavlja punoletstvo u jednom luksuznom restoranu u prestonici.

Estarda se sjatila da poželi najlepše želje Rebeki za ulazak u svet odraslih.

Nada Topčagić stigla u velikom stilu.

1/13 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Ilija Ilić

Pevačica se pojavila u sasvim mladalačkom stilu, dok je na sebi nosila kačket sa cirkonima.

Ona se odmah pozdravila sa domaćinom Mirkom.

Pogledajte u videu ispod kako je to izgledalo:

Nada Topčagić i Mirko Kodić Izvor: Kurir

Nasmejana, u dobrom raspoloženju, ona je oduševila sve prisutne.

Nada je nazdravila čašicom rakije i tokom cele večeri bila vesela.

Nada Topčagić Izvor: Kurir

- Ceo dan sam bila na slavi. Jurila sam da stignem. Slavilo se celog dana. Došla sam iz Velike Ivanče - rekla je pevačica.

Istakla je da nije stigla da se presvuče, ali je, bez obzira na to, zasigurno izgledala dobro.

- Ja ću na moju sahranu da zakasnim, svi ćete čekati - našalila se pevačica, potom nazdravila.

- Živeli, za našu Rebeku, da dočekamo i da se uda i da moj dragi kolega Mirko postane deda - rekla je Nada.

Kopala krompir za 1. maj

Pevačica se dotakla proslave 1. maja, pa objasnila kako je provela praznik.

- Kopala sam krompir, luk, sve živo. Bio je roštilj, normalno, sve ide uz to, živeli - ponovo je nazdravila pevačica pred našim kamerama.

BONUS video: