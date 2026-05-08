Slušaj vest

Pevačica Suzana Jovanović otvorila je dušu i prisetila se brojnih situacija u karijeri, ali i u životu.

Ona je otkrila u razgovoru za Blic da je od prvog honorara ocu kupila auto, ali je pričala i o svom odnosu sa Sašom Popovićem.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Nedostaje mi sve. Njegovo fizičko prisutstvo, da ga zagrlim, poljubim. On je poseban čovek - istakla je Suzana.

Sa suzama u očima, pevačica se setila trenutka kada su ona i Popović saznali surovu dijagnozu u bolnici na Bežanijskoj kosi.

- Mislila sam da je on večan, da nikada ne može da ode - priznala je Suzana, opisujući šok koju su doživeli tada.

- Do zadnjeg dana sam verovala da će se desiti čudo i da će on da pobedi bolest. I on je verovao - nastavila je pevačica.

Povratak na muzičku scenu?

Iako je godinama u senci, Suzana je u tom razgovoru nagovestila da bi publika uskoro mogla da čuje nešto novo.

Ovako je izgledala ranije:

1/8 Vidi galeriju Suzana Jovanović nekad i sad Foto: Printskrin, Printscreen

- Volela bih da ostavim još neku lepu pesmu, da moja unuka ima šta da peva - rekla je, ne skrivajući suze.

"Znala sam da je muzika moj život"

Ona je nedavno za domaće medije govorila o svom životnom putu.

- Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže završava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam... e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.

"O Saši sam prvo imala negativnu sliku"

Ona je tada govorila i o suprugu Saši Popoviću sa kojim je dugo bila u srećnom braku. Iako je on važio za velikog zavodnika od samog početka, Suzana nije znala da je on čovek njenog života.

1/7 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Kurir, Damir Dervisagić, Kurir, Nemanja Nikolić

- O Saši sam prvo imala negativnu sliku... Nakon tog prvog kontakta preko prijateljice razmenili smo broj pejdžera... Mislila sam da mu se neću javiti nikada, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije mogao da me odbaci do Jagodine gde sam pevala, i ja sam se setila njega...Pozvala sam ga i pitala da li može da me vozi. On je odmah pristao i to me baš oduševilo, rekla je pevačica tada.

Pogledajte šta je govorila kada je postala baka: