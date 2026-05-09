GOGA GAČIĆ POTPISALA PAPIRE ZA RAZVOD I PROSLAVILA ROĐENDAN: Usred restorana doživela iznenađenje - dobila tortu u obliku srca i vatromet (FOTO)
Pevačica Goga Gačić, koja je nedavno potpisala papire za razvod, napunila je 36 godina. Rođendan je proslavila u jednom restoranu s prijateljicama.
U jednom trenutku, njen kolega je prekinuo repertoar i počeo da peva rođendansku pesmu, a konobar je prišao za Gogin sto sa tortom u obliku srca, vatrometom i svećicom. Pevačica je zamislila želju, a potom oduvala svećicu.
Zvanično se razvela
Podsetimo, Goga se oglasila nakon što je potpisala papire za razvod od kolege Marka Gačića koji joj je bio neveran.
- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je ona za medije.
Da podsetimo, brak estradnog para propao je nakon Markove prevare.
- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici Gorani Gačić i pevaču Marku Gačiću.