Pevačica Goga Gačić, koja je nedavno potpisala papire za razvod, napunila je 36 godina. Rođendan je proslavila u jednom restoranu s prijateljicama.

U jednom trenutku, njen kolega je prekinuo repertoar i počeo da peva rođendansku pesmu, a konobar je prišao za Gogin sto sa tortom u obliku srca, vatrometom i svećicom. Pevačica je zamislila želju, a potom oduvala svećicu.

Zvanično se razvela

Podsetimo, Goga se oglasila nakon što je potpisala papire za razvod od kolege Marka Gačića koji joj je bio neveran.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je ona za medije.

Da podsetimo, brak estradnog para propao je nakon Markove prevare.