Legendarna pevačica Silvana Armenulić, koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći, i teniser Radmilo Armenulić bili su jedan od najomiljenijih parova Jugoslavije. Upoznali su se 1959. godine na njenon nastupu, a venčali dve godine kasnije, a početkom januara 1965. rodila im se ćerka Gordana.

Iako je naizgled njihov brak bio savršen, šuškalo se da je Radmilo neveran. Navodilo se da je on imao aferu sa Leposavom Jankov o čemu je ona govorila tek u poznim godinama.

Ljubav pre braka

"To je daleka prošlost za mene. Radmilo i ja zabavljali smo se još kao mladi, pre nego što se on oženio Silvanom, a ja se udala. Posle desetak godina ponovo smo se sreli. Bio je pred razvodom, a ja sam se upravo razvela i bila očajna. Tako smo ponovo započeli vezu koja je trajala preko tri godine. Jeste to bila velika ljubav. Kada je poceo da radi kao trener u Nemačkoj, odlazila sam kod njega avionom svakog vikenda u Ofenbah. Silvana nije želela da se razvede. Saznala je za nas i počela da me uznemirava. Iako razvedeni, muž i ja živeli smo u istom stanu, u posebnim sobama. Baš na moj rođendan ona je upala i odmah počela da me čupa za kosu, grebe po licu i udara. Muž me jedva odbranio", rekla je za magazin "Lena" jednom prilikom ona i opisala kako je došlo do sukoba.

Čupala je za kosu

"Vraćala sam se sa Radmilom sa mog rođendana. Kad smo stigli pred moju kuću, izleteo je Zlatan Ilić da nas obavesti da Silvana čeka od 11 sati i da će me ubiti. Radmilo je okrenuo kola i pošao u Dubljansku ulicu gde stanuje Ilić. Tamo smo se našli svo troje. Posle dogovora odlučili smo se da ipak pođem na spavanje u svoj stan. Baš pred kućom iznenada se pojavio Silvanin "kapri" i blago nas udario. Radmilo je izleteo iz kola da vidi šta se dogodilo. Silvana je furiozno istrčala, sva vrata izuzev onih pored volana bila su zaključana. Silvana je upala u kola baš kroz ta vrata. Vrisnula je da će mi iskopati oči. Okrenula sam glavu i stavila ruku preko očiju. Druga ruka mi je bila čvrsto stegnuta . Zlatan Ilić je mislio da je to Silvanina ruka i čvrsto je držao. Ona me je vukla za kosu. Radmilo je počeo da je izvlači iz kola. Nije me puštala. Radmila je vukao Pera Milenković. Trajalo je to nekoliko minuta. Svi su bili na meni", rekla je tada Leposava.

Plakala kad je poginula

Tom prilikom Leposava je zadobila teške telesne povrede kičme, tačnije povredu dva vratna pršljena. Sutradan je u bolnici "Dragiša Mišović" nesrećna žena dobila i zvanično uverenje o ovim teškim povredama od kojih se lečila.

"U bolnici Dragiša Mišović su mi pregledali i ustanovili povrede. Tukla me je još jednom, na ulici. Radmilo je bio prisutan. Tužila sam je, ali je Radmilo bio na njenoj strani. Tako se sve završilo. Oni su se pomirili, ja sam se ponovo venčala s mužem i rodila sina koji je nažalost preminuo u 23. godini. Bila sam u Amsterdamu kada sam čula da je Silvana poginula. Zaplakala sam. Nikada nisam ništa imala protiv nje", dodala je Leposava.

Foto: Nikola Anđić, Facebook Silvana ZILHA Armenulić

"Tri i po godine su bili zajedno", pričala je Silvana.

"Za sve to vreme ona je njega čerupala. Sve što je zaradio davao je njoj, ni dinara u kuću. I normalno je što joj je sad žao što ga je izgubila. Moj muž je na sudu rekao da je ona imala muža, prijatelja i njega, i da su je svi izdržavali."