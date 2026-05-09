Marta Savić proslavila je 60. rođendan u svojoj hacijendi na Avali u krugu porodice i bliskih prijatelja. Rođendanska proslava bila je retka prilika da se vidi unutrašnjost raskošnog doma porodice Kitić, čija se vrednost procenjuje na 300.000 evra.

Ovaj privatni raj na Avali važi za jedan od najlepših domova poznatih ličnosti, a nudi im potpunu intimu jer nemaju komšije. Kuća je zaštićena zidinama i visokom ogradom, a na asfaltiranom prilazu ističe se velika crna kapija. U dvorištu se nalazi prostrani bazen, dok je prekoputa imanja smešteno polje kukuruza.

Razlog za selidbu i traženje mira van Beograda, svojevremeno je pojasnio i njen suprug:

- Radim neku kućicu na Avali, imao sam neki plac gore. Kako manje radim, a u gradu nemam obaveza, sve ću više biti tamo. U kući u Beogradu već gubim privatnost, zidaju se zgrade oko mene. Na Avali sam imao plac i nešto ćemo napraviti gore da uživamo".

- Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima - šokirao je Mile izjavom izazvavši muk u studiju.

- Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života - iskren je bio Mile.

