"NE PITA ZA DETE, NE PITA ZA MENE A TRUDNOĆA VISOKORIZIČNA" Šmizla broji sitno do porođaja, a probleme joj pravi bivši partner, umešala se i njegova porodica
Bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla potresla je pričom o bivšem partneru i ocu svog deteta, koji jedva da zove da pita kako je otkako je u drugom stanju.
Naime, Jovana je raskrinkala bivšeg partnera, navodeći da se i porodica umešala.
- Otac mog deteta je vrlo problematičan, ja nisam sada u kontaktu sa njim, a mislim i da je tako najbolje za njega. Mislim da se ne bi dobro proveo kada bi mi sada prišao, jer je meni dete najvažnije.
- Ne znam kako ću tek da reagujem kada ona bude došla na svet, ako je sad već ovoliko volim. On ne pita ni za dete, ni za mene, a trudnoća zna da je bila visokorizična. Sada je srećom zaista sve u redu - rekla je Jovana, pa je nastavila:
- Njegova porodica zna u kakvom je on stanju, ali ne rade ništa da se to promeni. Sa druge strane, moji znaju moj temperament, tako da veruju u moje odluke da sa njim sada ne budem ni u kakvom kontaktu.
O hapšenju i nanogici
Podsetimo, Jovana je priznala ranije i šta je istina kada je hapšenje u pitanju, o kom su brujali mediji danima.
- Stvarno sam uhapšena na pravdi Boga i rekla sam eto i tužiocu da se kajem.
Mislim on je pitao da li se kajem i sam rekla da, zato što ništa nisam uradila. Bar da sam nešto uradila onda ne bi mi bilo žao što ću da nosim nanogicu, inače da ni mislim to sam tebi rekla. Dobila sam nanogicu. Nisam je još ovaj odležala, ali eto čekam kad će da me pozovu.