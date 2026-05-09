Bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla potresla je pričom o bivšem partneru i ocu svog deteta, koji jedva da zove da pita kako je otkako je u drugom stanju.

Naime, Jovana je raskrinkala bivšeg partnera, navodeći da se i porodica umešala.

- Otac mog deteta je vrlo problematičan, ja nisam sada u kontaktu sa njim, a mislim i da je tako najbolje za njega. Mislim da se ne bi dobro proveo kada bi mi sada prišao, jer je meni dete najvažnije.

- Ne znam kako ću tek da reagujem kada ona bude došla na svet, ako je sad već ovoliko volim. On ne pita ni za dete, ni za mene, a trudnoća zna da je bila visokorizična. Sada je srećom zaista sve u redu - rekla je Jovana, pa je nastavila:

- Njegova porodica zna u kakvom je on stanju, ali ne rade ništa da se to promeni. Sa druge strane, moji znaju moj temperament, tako da veruju u moje odluke da sa njim sada ne budem ni u kakvom kontaktu.

O hapšenju i nanogici

Podsetimo, Jovana je priznala ranije i šta je istina kada je hapšenje u pitanju, o kom su brujali mediji danima.

- Stvarno sam uhapšena na pravdi Boga i rekla sam eto i tužiocu da se kajem.