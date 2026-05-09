Bojana Šijan, supruga Mirka Šijana, danas proslavlja rođendan, a prva čestitka na Instagramu stigla je od muža. Sin Goce Božinovske podelio je fotografiju sa suprugom uz kratku poruku: "Srećan rođendan, ljubavi moja".

Bojana je danas napunila 34 godine, a mnogi ne znaju je ona starija od supruga godinu dana. Mirko je, naime, u oktobru proslavio 33. rođendan kada je na društvenim mrežama dobio pregršt čestitki.

Bojana Šijan Foto: Printscreen/Intagram

Inače, pevačica Goca Božinovska živi sa sinom Mirkom Šijanom, njegovom suprugom Bojanom i njihovim sinovima u raskošnoj porodičnoj vili sa bazenom u Surčinu, koja je smeštena usred šume. Iako mnogi tvrde da ga je roditeljstvo promenilo, Mirko je i dalje zadržao svoj nezgodan temperament i ostao poznat kao "opasan momak".

Šijan nezgodan kad je ljut

Goca Božinovska je potpuno iskreno progovorila o dešavanjima iza zatvorenih vrata kada njen sin pobesni. Kada dobije napad histerije i postane nervozan, Mirko baca predmete po kući, zbog čega pevačica priznaje da beži i sklanja mu se s puta kako ne bi "izvukla deblji kraj".

Kada mu skrene pažnju na ponašanje, Mirko često odbija da prizna krivicu uz reči: "Jesi li sigurna da sam to ja?".

- Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! Ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam se da ne izvučem deblji kraj - rekla je Goca jednom prilikom.

"Mnogo je problema pravio"

Komšije su jednom prilikom govorile o njegovom ponašanju i odnosu sa majkom.

- Mnogo je on njoj problema pravio, godinama se nervirala a nije imala mušku figuru u kući da ga smiri. Mislim da je odahnula kada se oženio, snajka ga je smirila svetski. Znate kako, došla je beba i mora se zaraditi novac. Goca radi, ali ne može da radi za sve u kući. Mirko je imao neke sitne posliće koji nisu konstantni, zato sada lepo rade za Rodiće i sve je kako treba - rekao je komšija Rade pre izvesnog vremena i dodao:

"Sada je porodičan čovek"