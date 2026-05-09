Pevačica Emina Jahović od 2008. do 2018. godine bila je u braku s turskom pop zvezdom Mustafom Sandalom. S njim je dobila dvoje dece, sinove Jamana i Javuza i, dok ih je bračna sreća služila, sve je "bilo po pe-esu". Gostujući, međutim, u jednoj emisiji, pevačica se prisetila upoznavanja s nekadašnjom svekrvom, po kom nije baš mogla da nasluti da će "stvari teći kao voda sa česme".

- Dobro, ja nisam otišla da se udam, ja sam bila njegova devojka i sećam se tog momenta kad je on mene poveo da upoznam njegovu majku. Moja drugarica je bila pored mene. Ona nas je pogledala. To je bio pogled (osmeh), ono, katastrofa. Pritom, Mustafina majka je izuzetno jaka žena i, što kažem i mojim sinovima, ona je najbolja baka na svetu, ali obzirom da je on jedinac (Mustafa), a meni su u životu stalno jedinci u pitanju, ne znam zašto, to je neka karma koju ja nosim, pokušavam da razrešim to pitanje... Energetski. Ne želim više jedinca. Tako da... - pričala je dobro raspoložena Emina u "Goca šou" svojevremeno, pa je nastavila o tome kako je tek vremenom došlo do dobrih, prijateljskih odnosa.

- Nije edipovac, on je sa 12 godina već otišao u internat, odrastao je u Švajcarskoj, tako da nije ni turskog mentaliteta, što je meni super odgovaralo, jer kao nekome ko se bavi ovim poslom, to bi bilo katastrofa. Na početku je (njegova majka) imala stav... Pogledala nas je i odmah je trebalo da se okrenemo i da nestanemo - kazala je, pa izmamila i osmeh voditeljke.

Svakako, Jahovićeva nije odustajala, najpre uverena da je ljubav s Mustafom ona prava.

- Posle toga smo mi postale jako dobri prijatelji. Sada gledam i neke svoje drugarice... Ona je realna žena, dosta se trudila, mučila za njega u životu. I ona se razvela, sa 18 godina. Imala je 17 kad je njega rodila, bukvalno je dete bila. Nije se ponovo udala i ne zato što je konzervativna, nego zato što je jaka žena, ima neka svoja pravila u životu. Imala je posle jednu ljubav, htela je da se uda, ali ona je tražila nekoga ko će Mustafi da bude neka figura i to nije našla i jednostavno je ceo svoj život posvetila... - objašnjavala je, pa zaključila rečima.

- Tako da, ja se bojim. Imam dva sina, kakva ću ja svekrva biti? To je moje pitanje, stalno, u glavi. Da ne budem posesivna, ljubomorna, ako vidim da neka iskorišćava; ja sam vuk, ja znam te stvari, žene poznajem jako dobro - objasnila je u pomenutoj emisiji pevačica.