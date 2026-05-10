Adam Adaktar nedavno je govorio o lošim komentarima i osudi ljudi.

Adam je bez dlake na jeziku otkrio šta misli da je uzrok lavine izjava i negativnih priča kada je u pitanju njegov lik i delo.

"Mnogo sam lep"

- Ja sam mnogo lep. To je poenta, da sam malo ružniji, deblji, niži i sa jednom kraćom nogom niko me ne bi dirao. Ne bi me videli, bili bi u fazonu: " Neka ga, svaka mu čast". A da imam lepu ženu pored sebe, rekli bi: "Ma da, sa njim je zbog para". Ljudi žele da opravdaju svoj neuspeh - govorio je Adam za Hot Date i dodao:

- Možda sam ja ovaj izgled sam napravio i možda nisam bio tako lep ranije, kao što nisam. Isto tako kako sam sredio sebe, mogu i vas, to je možda moja prezentacija. Meni je to bitno, to sam ja, ali nekome to nije važno. Ako nekoga ne zanima da nosi dobre patike, ja to ne osuđujem, tako da bih voleo tako da ljudi gledaju i na mene.

"Ne želim prezentaciju na sarmi"

Adam je spomenuo svoju prijateljicu Dijanu Radonjić poznatiju kao Dijana Dilajn i otkrio koliko je drugačiji od nje, iako mu to više odmaže nego pomaže u karijeri.

- Moja drugarica Dijana Diline je drugačija od mene. Ona je narodna žena iako ne izgleda tako. Ona recimo voli da prikaže da njena deca jedu sarmu. Snimi decu kad jedu, a ja to recimo nikada ne bih uradio iako jedu sarmu. Ja ne želim prezentaciju na sarmi. Ona to snimi i zaradi milionske preglede. Da li ja sad treba da snimam sarmu jer se ljudi u Srbiji lože na to? Na pamet mi ne pada - pričao je nedavno Adaktar u Hot Date.

"Oni nose maske koje sam ja skinuo odavno"

Iako važi da kontoverznog, Adam tvrdi da je sasvim jedan običan čovek, samo treba da bude shvaćen na pravi način.

- Ja sam pametan čovek i svašta mi prođe kroz glavu. Kada recimo dođem u Bosnu gde su hvala Bogu različite vere i shvatanja. Svako treba da bude svoja individua. Ja volim da nosim turbane i nekad mi padne napamet da ne ispadne da nekoga uvredi, a ona shvatim da sam to ja i da treba da me ljudi shvate na pravi način. Ja sam normalan čovek i radim kako osećam. Ja sam realan koliko god to tako ne izgleda i sve radim kako treba. Imam biznis, srećna mi je žena, imam decu... Zar to nije san svakog muškarca. Neke stvari koje volim možda nisu muževne ali su mi lepe. Zato me možda i povezuju sa muškarcima, pa mi je to smešno i šalim se da dobro izgledaju možda bi i bilo nešto. A verujte mi da oni bolje izgledaju možda bi i slično nosili. Oni nose maske koje sam ja odavno skinuo - govorio je Adaktar.