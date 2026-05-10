Emina Jahović otvorila je dušu o modernim vremenima i priznala da joj, uprkos velikom uspehu, nedostaju iskrena prijateljstva i "organska" druženja kakva su postojala nekada.

- Na mladima svet ostaje, a ja se osećam dobro u svojoj koži. Nekada je bilo mnogo bolje i lepše, bilo je mnogo više kontakta između ljudi. Nažalost, sve se promenilo. Drago mi je i što se pop muzika vraća na velika vrata. Nedostaje mi "organsko" druženje, nekada je bilo mnogo više ljubavi i prijateljstva, iskrenog i pravog - rekla je Emina, pa progovorila o sinovima, koji grade život u Istanbulu.

- Sinovi su u Istanbulu, lepo im je. Jaman je počeo da radi odavno, bavi se di-džejingom. Nisam to podržavala od starta, ali kada vidim koliko on to voli, moram da stanem uz njega - otkrila je pevačica.

Emina je priznala šta njen partner sve treba da poseduje od osobina da bi mogao da bude s njom.

- Treba da ima tu osobinu da prihvati apsolutno svaku moju manu i vrlinu, onako kako jedan muškarac zna to da uradi. Iskrenost i biti ono što jesi je najvažnija stvar - dodala je ona.

- Ja sam dobro živela sa svojom porodicom. Otac mi je preminuo sa 12 godina, to me je potreslo najviše kao dete. Ali sada sam zadovoljna što sam srećna i zdrava - zaključila je Jahovićeva.

Podsetimo, pevačica je dugo bila u braku s turskim pevačem Mustafom Sandalom, s kojim je dobila sinove Jamana i Javuza. Njih dvoje se se pre nekoliko godina mirno rastali, ali posle nekog vremena počeli su problemi jer, kako je Emina više puta rekla javno, Mustafa ne ispunjava obaveze oko izdržavanja dece.

