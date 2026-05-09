Sofija Janićijević proslavlja rođendan, a sa svojim cimerima otišla je da se počasti, preuzme poklone i pročita čestitke.

Čestitku koju je učesnica Elite prvu tražila i želela javno da pročita jeste poruka od majke, a pismo prenosimo u celosti.

Pismo od majke

- Sofija, srećan rođendan. Pišem ti zgranuta jer tek sad saznajem pravu pozadinu svega. Ja sam znala za poklone podrške, ali nisam imala pojma o tim umišljenim veridbama čoveka kojem unuka možeš da budeš! On se sam nudio i sam ti je sve kupovao, a sramno je što on to sada iznosi da te ponizi. Koliko sam upućena, i druga podrška ti je slala garderobu i novac, slikali su se sa nama, ali niko od njih to niko nije zloupotrebio. Slali su mi novac za praznike da ti kupim poklone od njih, ali niko nije zloupotrebio te slike niti je šta izneo protiv nas. Što se tiče cifara o kojima se priča, niti sam ih videla, niti mislim da je to istina u toj meri.

"Prestani da me brukaš"

- Najviše me boli što se priča kako majka sve zna i kako sam u svemu tome učestvovala sa tobom. To je gnusna laž! Čula sam tvoju izjavu da ti žao mene, ako ti je zaista žao, onda prestani da me brukaš! Tvoje "volim te" se pokazuje delima, a tvoja dela govore suprotno. Šokirana sam tvojom izjavom da “eksperimentišeš"! Zar ti je to trebalo u životu? Pružila sam ti sve, a ti izgovaraš reči koje me bole. Verovala si ljudima koji su ti svašta obecavali misleći da ti je to prava podrška koja želi da ti pomogne svojom voljom, a vidiš na šta je to na kraju izašlo. Otvori oči u Eliti, one koje si smatrala prijeteljima sada su ti neprijatelji. Čak i oni koje si smatrala najrođenijima splektare i ogovaraju te. Tvoje ponašanje utorkom je katastrofalno, a rečnik užasan! Ne priliči ni tebi ni Terzi da jedno drugom vređate porodice. Ne spominji ljude koji nisu u rijalitiju i pazi šta govoriš. Dosta mi je tvog rijalitija i slušanja kako me pojedini ukućani vređaju i uvlače u priče zbog tebe. Čekam da izadješ da čujem od tebe celu istinu o svemu što si sakrila od mene, jer to su stvari što treba da kažeš samo meni, u četiri oka, jer si me uvukla u ovo, a ja ne znam ništa.

"Hvala Terzi što je bio čovek"

- Ti znaš da ja kad me neko laže ili izvrće priče i pređe granicu, tog nekog precrtam za sva vremena. Sa mom se neceš igrati! Pamet u glavu! Ja sa tvojim izborima nemam ništa. Pozdrav za Aneli, Staniju i Miću. Pozdrav i za Terzu. Hvala mu što je bio čovek prema tebi i što te je pazio. Što se tiče priča o toj veridbi mislim da su to čiste izmišljotine, a realnu priču videćemo kad izađete. Morala sam ovako na papiru jer je čestitka premala za sve što moram da ti kažem. Znaj da je ovo direktno od mene. Čekam te za objašnjenje.Tvoja mama - glasila je čestitka.

"Svesno sam se ljubila sa njim"

Sofija Janićijević već nekoliko dana je stubu srama zbog negiranja romanse sa starijim muškarcem uprkos tome što su mnogi detalji izašli u javnost.

Učesnica Elite je nedavno priznala da je uzimala novac od njega, a tokom emisije "Pitanja novinara" otkrila je nekoliko detalja odnosa sa Danetom i priznala nakon nekoliko meseci da se ipak poljubila sa njim.

- Snimak postoji već nedeljama, a ti si govorila da se to nije desilo - rekao je Darko Tanasijević.

Sofija je bez zadrške rekla da je radila baš šta je htela i priznala da se ljubila sa gospodinom od 70 godina.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ja ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo. Sve što kažeš Darko je tako. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži.