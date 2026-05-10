Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promeni život iz korena, pa se iz Srbije, preselio u Hrvatsku, saznaje Kurir.

Foto: Screenshot paparaco lov, Damir Dervišagić

Popularni glumac se odlučio da život sa svojom 20 godina mlađom suprugom Jovanom nastavi u Istri, prekoputa Briona. On će odatle odlaziti na svoje nastupe sa dve predstave, koje izvodi širom regiona i sveta, a koje su rasprodate mesecima unapred.

- Maca je nedavno postao Istrijan, jer se iz Batajnice preselio u Istru, blizu Briona. Supruga i on su oduševljeni ovim mestom i promenom, tamo su se bukvalno preporodili. Oboje obožavaju more, a ono im je sad ispred nosa. Za nekoliko minuta od kuće stižu do plaže. Ne nameravaju da odlaze odatle jer im je tu sve ono o čemu su maštali. Meštani su ga dole prihvatili kao svoga, a i on je sa njima kliknuo na prvu. Blizu mu je i Italija, koja mu je oduvek bliska srcu, pa i tamo on i Jovana često putuju i provode slobodno vreme. Maci je ovo trenutna baza, o Batajnici i Srbiji ne razmišlja uopšte. Iz Istre odlazi i na predstave, koje su jedne od najpopularnijih, i to ne samo u regionu već i širom sveta. Do ulaznica je gotovo nemoguće doći - priča naš sagovornik upućen u celu priču, pa nastavlja:

- Dragan je u poslednje vreme potpuno promenio način života. Zdravo se hrani, a mnogo se posvetio duhovnom životu i molitvama. Odlazak u Jerusalim i to što je postao hadžija preporodili su ga i dali neku posebnu draž njegovom životu. Odnos sa suprugom mu je inspiracija, što se i vidi na njemu. Mnogo bi voleo da Jovana i on dobiju dete, a posebno bi se obradovao ćerkici. San mu je da sad pored mora šeta sa bebom. A čovek sve što poželi, kad-tad dobije - zaključuje naš sagovornik.

Foto: Shutterstock

Da je to zaista tako, potvrdio je i sam Maca u emisiji "Nije sve tako crno", kada je bez dlake na jeziku otkrio svoje svakodnevne unutrašnje borbe i probleme s kojima se suočava.

- Papak je gori od atomske bombe. Predrasude i lažni moral su najveći problemi i dominantne karakterne osobine jednog papka. To je džukela koja će vas za*ebati. To morate da znate. Svaki dan se osećam kao u crtanom filmu "Kalimero" i govorim: "To je nepravda!" U principu, život je vrlo jednostavan, tih, miran i povučen, ali postoji milion prepreka i ljudi koji to na neki način iskomplikuju, ali je, generalno, jednostavan - govorio je glumac.

Marinković se nije javljao na naše pozive.

Inače, da je pomama za Macinim predstavama "Kakva ti je žena, takav ti je život" i novom "Lajfkouč" ogromna, svedoči i činjenica da će tokom maja s njima gostovati u Baru, Budvi, Dubrovniku, Herceg Novom, Sarajevu, Bijeljini, Zvorniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Klagenfurtu, Insbruku i Zagrebu. Ovi podaci ga automatski svrstavaju u jednog od trenutno najangažovanijih glumaca na našoj sceni.

Inače, pre preseljenja u Hrvatsku Dragan je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, koje je uredio po svom ukusu.

Ovo imanje je jednom prilikom snimila i ekipa emisije "Paparaco lov", pa se tada moglo videti da se ispred kuće nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa da se glumčeva kuća izdvaja u odnosu na ostale.

Macina supruga Jovana je po zanimanju frizerka. Ona se za njega udala posle samo nekoliko meseci veze, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

- Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Napravio sam feštu na nekom splavu, nas desetak, i dolazi frajer, matičar, i kaže: "Dobar dan." Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život - rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

