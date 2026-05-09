Kristijan Golubović jednom prilikom je pričao o odnosu sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

Kristijan je izjavio da je Ksenija bila najfatalnija žena koju poznaje.

"Ona se jednom rađa"

- Tek kad sam napunio 40 godina počeo sam sa starijim ribama, tada je naje***ovnija pevačica bila Marina Perazić, a posle je došla Ksenija Pajčin. Ona se jednom rađa! Ksenija je bila fatalna, plenila je, kad prođe lokalom svi zinu i muško i žensko - započeo je priču Golubović, pa nastavio:

- Ksenija i ja smo se poljubili kako smo se pogledali, nismo znali ime jedno drugom. Nisam ostao sa njom u vezi jer je volela neke druge stvari koje ja kao stara škola nisam mogao da svarim. Ona je volela sve, bila je modernih shvatanja ja tada nisam, ali kao drug kao ortak kao energija bila je jedinstvena.

"Volim i dalje moju suprugu"

Kristijan se nedavno rastao sa nevenčanom suprugom Kristinom, sa kojom ima dvojicu sinova. Kako kaže, još uvek je voli bez obzira na nesuglasice.

- Izašle su spekulacije da smo ova mala i ja u vezi, da se je*emo, da je ona trudna... Mi smo prenkovali ovu našu seku Kristinu, izbacili stori, izvinjavamo se svima, pre svega njenim roditeljima, rodbini i njenom dečku za te gluposti, mi samo pravimo sprdnju. Imamo taj vokabular vulgarni koji koristimo da bi smo pravili interesantne rilseve, ali zaista, niti smo u vezi, mi smo drugari, skupljamo se, družimo se, nemamo nikakve te namere da se spanđamo i to. Izgleda da smo jako bliski, volim i dalje moju suprugu i nadam se da ćemo jednog dana biti zajedno i da ćemo imati mnogo dece još, a sad što nije tako, e pa nije ni ovako, ja nisam sa ovom devojkom - poručio je Kristijan.

"Razočarao me je kao muškarac"

Kristina se nedavno osvrnula na odnos sa Kristijanom i priznala šta je najveći problem u njihovom odnosu.

- Razočarana sam maksimalno, baš sam razočarana, teško da me neko može razočarati, jer sam na svakave ljude nailazila, ali on me je razočarao kao muškarac. Ja sam njega prihvatila, ružno je reći, nemam zamerku na to. Imamo dvoje predivne dece. Desilo se trpljenje, ja ne mogu da trpim - istakla je ona.

kurir/telegraf