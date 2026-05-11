Marko nekada

Osmakčić se na početku predstavljao kao uspešni sportista, bavio se tenisom i živeo u Švajcarskoj, međutim, pred kamerama se pokazao u sasvim drugačijem svetlu.

Svojevremeno se na mrežama pojavila njegova stara fotografija iz perioda kada se bavio sportom, a na prvi mah malo ko bi ga prepoznao. Bivši rijaliti igrač imao je dužu kosu, ali se i u licu vide velike promene.

"Na šta liči, dečko je debil", "Užasan je", "Ružan kao...", "Au, druže, ovo je gore nego što sam mislila", glasili su samo neki od komentara na Tviteru.

Mračne tajne

Inače, otkako je izašao iz Bele kuće isplivale su njegove mračne tajne iz života. Pored toga što je Viki naterao da abortira njihovo dete, saznalo se da je isto uradio i sa nekadašnjom devojkom Mateom.

- Sagledao sam neke stvari, jako me povređuje to što su me okarakterisali kao monstruma jer znam da nisam takva osoba. Svestan sam da sam se predstavio u najgorem svetlu, priznajem greške i ne želim da bežim od odgovornosti. Iskreno, kajem se za svoje ponašanje i ljut sam na sebe što sam ovo dozvolio - rekao je Marko, koji je potom prokomentarisao svoju agresivnu stranu.

- Svestan sam da mi većina ljudi ne veruje, ali ja nisam nasilnik. U normalnim okolnostima, izađem iz stana kada se posvađam sa devojkom, ne moram da živim sa njom i trpim da me udara, gađa, baca mi hranu i vređa me. Nikada ranije nisam digao ruku na žensko, ne pravdam sebe, ali ja ni Viktoriju nikada prvi nisam udario. Svestan sam da nisam smeo da dozvolim sebi da joj uzvratim udarce, ali u tom trenutku nisam mogao da se obuzdam - pričao je on.

Lažna smrt

Kada mu je bilo dosta rijalitija i skandala sa Viktorijom, usledila je realizacija plana i dogovora koji je imao sa ocem samo da bi napustio imanje.

Naime, njihov plan išao je toliko daleko da su u Šimanovce doneli i lažnu Franjovu umrlicu, kako bi cela priča bila verodostojnija.

Na kraju kada se "zakazana" sahrana Franje Osmakčića nije održala u njegovom rodnom mestu, cela Srbija bila je zapanjena raspletom situacije i činjenicom da je neko "lažirao" sopstvenu smrt.

Marko Osmakčić je nakon toga otišao je za Švajcarsku gde živi sa porodicom i odatle delio video snimke i slike iz provoda.

Živ i zdrav Franjo Osmakčić samo je poručio da je još tada, za Novu godinu, hteo da izvadi sina iz rijalitija zbog njegove veze sa Viktorijom. Njih dvojica su bili začuđeni zbog čega je ovaj njihov morbidni plan dobio toliki publicitet.