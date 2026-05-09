Slušaj vest

Pevačica Katarina Sotirović pričala je otvoreno o tome da joj prija život posle razvoda, a u 47. godini pokazala je da bez problema održava vitku liniju. Pevačica tvrdi takođe da, u njenim godinama nije lako izlaziti na sastanke, a pogotovo se trudi da joj se ne svide muškarci koji već imaju decu, jer je i u njenom slučaju to problem svoje vrste, te je pojasnila i zbog čega.

- Sa mnom je to nemoguće jer već imam odraslu decu, da tako kažem. Ja sam ta koja mora da batali priču i ne dozvoljavam da mi se svidi muškarac koji na primer nema decu. Jer ni oni to ne vole kod mene.

To je jedan od razloga što su žene poput mene same, jer takvi odnosi uglavnom teško uspevaju. Znam za možda dva muškarca kojima to nije bilo bitno.

Katarina Sotirović Foto: Pr, Printskrin/Instagram, Nenad Kostić

Evo na primer suprug Goce Tržan, on je Lenu prihvatio kao da je njegova rođena ćerka. Rašu dakle znam i još jednog mog prijatelja - rekla je ona jednom prilikom.

Trudi se da održi prirodni izgled

Katarina Sotirović takođe izgleda skroz prirodno, te tvrdi da plastične operacije nisu za nju.

- Malo botoksa je u redu, svakako sam za to da se sve u radi sa merom, nema bilo kakvom preterivanja, pa tako ni sa time - objasnila je pevačica.

Inače, kako je istakla u jednoj emisiji, Katarina i bivši suprug Aleksandra su se dva puta razvodili, a nakon drugog pokušaja da svoj brak spasu, Katarina je odlučila da stavi tačku na taj odnos.

Ne propustiteStarsDVA PUTA SPASAVALA BRAK S KOŠARKAŠEM PA SE RAZVELA: O njoj procurila porodična tajna koja je protresla estradu - dve velike muzičke zvezde su joj rod!
screenshot-9.jpg
Stars"NIKADA NIJE BIO TU" Katarina Sotirović o razvodu sa košarkašem: Godinu dana sam sama išla na terapije...
1812292-img0197-edit-copy.jpg
StarsPOSLE RAZVODA POTPUNO SE PREPORODILA! Ima 47 godina i odlično izgleda, evo gde je i šta radi Katarina Sotirović
Evo gde je, šta radi i kako izgleda Katarina Sotirović
StarsDVA PUTA SE RAZVELA OD KOŠARKAŠA, A SAD ŠOKIRALA OBJAVOM O NJEMU: Pevačica se obratila naciji: Neki ljudi...
screenshot-22.jpg