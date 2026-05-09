Zorana Mićanović potresla je javnost kada je ispričala svoju emotivnu priču iz detinjstva i otkrila do sada nepoznate detalje iz privatnog života.

Pevačica je jednom prilikom otkrila da ju je majka napustila sa samo pet godina a da je očuh želeo da se smesti u hraniteljsku porodicu jer nikada nije prihvatao.

Vršnjačko nasilje

Takođe, Zorana je otkrila da je godinama trpela vršnjačko nasilje.

- Bila sam dete sa sela, nisam imala stvari koje su druga deca imala. Nisam bila prihvaćena ni zbog pevanja i zbog žanra muzike. Pričali su da ću biti pevaljka, kafanska pevačica, da od mene ništa neće biti. Promenila sam 4-5 škola, trpela sam i fizičko i psihičko vršnjačko nasilje - otkrila je Zorana u emisiji "Pretres".

1/11 Vidi galeriju Devetnaestogodišnja Zorana Mićanović, trenutno jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj sceni, priznala je da je za samo dve pesme dobila bakšiš od skoro 10.000 evra. Foto: Printskrin/Instagram, Dito Bravo

"Udarali su me stolicom, navijali flašu u vrat"

- Udarali su me, gurali, udarali su me stolicom, nabijali flašicu u vrat. Svašta se dešavalo. Nisu reagovali tada, ni direktori, ni psiholozi... Bar je tako u mom slučaju bilo. Danas te ljude srećem, te koji su me maltretirali... Ne kažem im ništa. Oni sami priđu, traže oproštaj, ali sad je kasno... Uvek sam bila na strani dece koja nemaju, sve sam delila čak i kada ja nemam... I zbog toga sam ispaštala. Ne mogu da shvatim da roditelji ne poznaju svoju decu... - govorila je Zorana.

Majka je ostavila sa 5 godina

Inače, Mićanovićeva je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i tada je ispričala da joj je u detinjstvu veoma falila majka, te da se sa njom čuje dva puta godišnje.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“.